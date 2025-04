Od samog premijernog izvođenja 26. oktobra, mjuzikl „Pogledaj dom svoj anđele“ oduševio je prestoničku publiku i postao jedna od najposećenijih predstava u Teatru Odeon. O tome svedoči i činjenica da je od premijernog izvođenja u oktobru do marta mjuzikl „Pogledaj dom svoj anđele“ pogledalo 20.000 ljudi. Ukoliko niste među više od 20.000 ljudi koji su pogledali ovaj mjuzikl, sada je vreme da to promenite - obezbedite karte za izvođenje 24. aprila, očekuju vas i izvođenja u maju, i to 8, 9. 29. maja u 19:30, a karte možete kupiti na sajtu teatarodeon.rs ili na biletarnici Teatra Odeon u Kraljice Natalije 45.