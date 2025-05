- Imala sam potrebu da zagrlim Branka Kockicu i da mu se zahvalim što je napisao ovaj tekst, jer da ga nije napisao, ja onda ne bih dobila ulogu Vrače. Hvala Branku i Marku Jovičiću što su imali poverenje, jer uloga Vrače nije nimalo laka, donosi veliki dijapazon i emocija i ambicija. Mogu da kažem da svaka glumica u karijeru bi priželjkivala da igra ovako raskošnu ulogu. Omogućila mi je da se igram, a to je zapravo i razlog zbog kog se bavim ovim poslom. Hvala celom ansamblu, što se igra sa mnom na sceni jer je to božanstveno, jedva čekam premijeru – rekla je Vesna Paštrović

- Moram da kažem da sam u dosadašnjoj karijeri igrao mnogo predstava, i mnogo dečijih predstava, ali je ovo ubedljivo najozbiljnija predstava i stoji na čvrstim temeljima, a to je tekst Branka Kockice. Ovo će nesumnjivo biti veliki spektakl. Ponosan sam na to što su oni koji dolaze u Odeon već navikli da su ovde dečije predstave potpuno drugačije. Mislim na to da ne postoji pozorište u regionu, čak i u ovom delu Evrope, sa ovakvim spektaklima za decu, i to odgovorno tvrdim. Verujem da ćemo u sledećoj sezoni doći u situaciju da dečije predstave budu rasprodate čim bude najavljeno da se radi neka nova predstava – kaže Miljan Prljeta.