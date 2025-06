“Klinci su srećni, pošto sam sada već tradicionalno, svoj rođendan, 31.maja, pretvorio u zajednički. Podelili smo poklone u vidu slatkih paketića, kao i džeparce i dogovorili se o datumima kada idemo na more. To će biti od 15. juna do 1. avgusta – u različitim smenama, jer vodimo preko 400 dece iz svih Domova u Srbiji. Oni su ljudi koji od mene prave boljeg čoveka. Trudim se da njihovo detinjstvo bude malo veselije i srećnije, kada već nemaju roditelje – da barem imaju nas koji smo im dobri prijatelji i pokušavamo da ih malo razvedrimo i izmamimo im osmehe. Kada sam duvao svećice – poželeo sam das vi klinci postanu dobri ljudi, po mogućstvu bolji od svih nas. Verujem da će se to i desiti. Među njima imamo doktore nauka, nekoliko naših zaposlenih, a pomažemo i oko zapošljavanja u drugim institucijama. Brinemo o njihovim sudbinama i kada više nisu u Domu. Rastemo kao jedna velika porodica. Svoj rođendan slavim u krugu familije, koja sada broji oko 600 članova.” – rekao je Mitrović.