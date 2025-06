- Ovde se ne nalaze samo deca iz Zvečanske, već i iz 8 drugih ustanova iz Beograda za brigu o deci bez roditeljskog staranja, plus svi domovi iz cele Srbije, to je bila ona prva tura. U njoj je otišlo oko 150 dece, toliko je trebalo i u drugoj turi, ali evo ima ih više, skoro 200. Za sada je to ukupno 350 mališana iz ustanova iz cele Srbije. Dobra dela su važna, to su ona koji gluvi mogu da čuju, slepi mogu da vide, a nemi mogu o njima da govore... To je značajno pre svega u njihovom odrastanju, pre svega činiti što više dobrih dela, pre svega deci bez roditeljskog staranja. Tu moramo biti solidarni i truditi se da što više učinimo. Kao što kažemo da se po jutru dan poznaje, tako se po detetu čovek poznaje i jako je važno da im svaki dan po nešto učinimo kako bi bili veseli i srećni i ako je moguće, barem im malo nadomestimo odsustvo roditelja -rekao je Mitrović.