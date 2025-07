“Nada Mitrović, postala je simbol osobe koja se bori za svoju decu. Biti samohrana majka sa petoro dece je herojski čin. Kada smo pre dve godine postali upoznati sa njihovom situacijom, odlučili smo da im kupimo kuću, koju smo zatim renovirali i napravili smo im i bazen. Došli smo kod Nade i dece da ih pošaljemo na more. Letovaće u Antaliji, u hotelu sa pet zvezdica. Oni to zaista zaslužuju. Ove godine poslao sam pre 300 dece bez roditeljskog staranja na more, a pored toga još 150 dece iz različitih ugroženih socijalnih kategorija. Kada dodamo i roditelje – oko 500 njih smo poslali na more. Kad sam bio klinac – najviše sam se radovao moru. Moru i Deda Mrazu sam se najviše radovao. Nada se herojski borila, i oslonac je tražila u sebi, a ne van sebe. Kada se to desi – spoljni oslonci dođu. Ovih dana smo pomogli još nekim porodicama, ali nismo stigli i sve da zabeležimo. Često me pitaju da li zaista moram humanitarne akcije da radim javno, jer pravi humanitarci tako ne rade. Naprotiv – kada smo počeli da radimo javno, ustanove za brigu o deci bez roditeljskog staranja dobile su mnogo donatora i sponzora. Ljudi prosto krenu za dobrim primerom. To se desilo i Nadi. Mislim da baš ima smisla da se takve akcije rade javno. U budućnosti ćemo možda formirati fondaciju koja će se baviti samo humanitarnim akcijama.” – rekao je Mitrović.