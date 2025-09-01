Slušaj vest

Nakon što je dirljiva priča o Zorani Lukić, majci sedmoro dece koja je preminula u julu ove godine, potresla celu Srbiju, usledio je gest koji vraća veru u ljude. Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group, i ovog puta pokazao je da tamo gde nedostaje oslonac – dolazi ljudskost. Danas je porodici Lukić, Željko priredio iznenađenje koje nisu mogli ni da zamisle – odveo ih je na lokaciju gde je izgrađena njihova nova kuća, namenjena baš njima.

Foto: Promo

“Pogledajte koliko su srećni, radosni i veseli! Shvatili su da je Pepeljugina kuća završena, uključujući instalacije, grejanje, dograđeni prostori...Sada imaju četiri spavaće sobe – da mogu relativno konforno da žive, lepo kupatilo, kompletnu kuhinju. Verujem da je baka Marija srećna i zadovoljna, jer verujem da je ovo bila želja pokojne majke dečice, a baka se lavovski bori. Posebna zahvalnost sa moje strane čarobnjaku i njegovim vilenjacima koji su izveli ove radove u rekordnom roku. Ipak – najveći uspeh su dečiji osmesi. Solidarnost je temelj ove civilizacije, kao i tolerancija i ljubav. Celog života to pričam. Čuo sam da je Zorana bila blokaderka, ali kakve to veze ima!? Kakve veze ima ko je ko, kada je solidarnost u pitanju! Kakve to veze ima?! Solidarnost ne prepoznaje ni političke, ni nacionalne, ni verske, niti bilo kakve razlike. Ovo su samo naša dečica, za koju svi treba da zavrnemo rukave da ih podignemo.“ – odlučno je odgovorio Mitrović, na pitanje – da li je upoznat da je pokojna Zorana bila blokaderka.

Foto: Promo

Podsetimo, Željko Mitrović je odmah nakon Zoranine smrti posetio njenu porodicu u Petrovaradinu, podelio bol sa bakom koja sada brine o sedmoro unučadi, i uručio im veliku novčanu pomoć, kao i poklone za svako dete. Ali, njegova podrška tu nije stala - obećao je da ćem im sagraditi kuću iz bajke.

Bez prethodne najave, Mitrović je ponovo došao, okupio porodicu i saopštio im da imaju razlog za osmeh – "Idemo da vidimo vašu novu kuću!". Suze, neverica i emocije – sve to ispunilo je trenutak kada su stigli na novu lokaciju. Tamo gde je do juče bilo samo prazno zemljište, sada stoji dom. Kuća kao sinonim za sigurnost i nadu.

1/7 Vidi galeriju Željko Mitrović odveo porodicu Lukić na novu adresu – na mestu tuge nikla je kuća puna nade! Foto: Promo

Kuća je izgrađena u rekordnom roku zahvaljujući angažmanu Pink Media Group i brojnih ljudi koji su, inspirisani Zoraninom pričom, želeli da pomognu. Svi su imali isti cilj – da deca odrastaju u domu koji će im pružiti sigurnost. Mitrović je poželeo da Lukići na tom mestu grade nove radosne uspomene, kao i da započnu život bez straha od sutrašnjice, a dečici je pripremio prigodne paketiće za njihov uzrast, kao i dodatnu novčanu pomoć svakom detetu i baki Mariji.

Željko Mitrović još jednom je pokazao da su dela ono što razlikuje čoveka od mase. Njegov gest nije samo donacija, već šansa za život jedne napaćene porodice. Ovo nije kraj priče – ovo je novi početak za porodicu Lukić.