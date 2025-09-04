Slušaj vest

Dok većina đaka širom Srbije se privikava na početak nove školske godine, jedan dom u srcu Beograda danas je bio epicentar radosti i istinske solidarnosti.

U Domu za nezbrinutu decu “Jovan Jovanović Zmaj” u Beogradu upriličen je poseban događaj koji će mališani dugo pamtiti – posetu im je upriličio Željko Mitrović, osnivač Pink Media Group, poznat po tome što ne zaboravlja one kojima je pomoć najpotrebnija.

Foto: PR Pink Pedia Group

“Obezbedili smo kompletan školski pribor za celu novu školsku godinu za više od 200 dece školskog uzrasta. U septembru organizovaćemo u Palati Mitrović veliki humanitarni bal, koji će za cilj imati prikupljanje sredstava od velikih privrednika. To će biti jedna velika aukcija, na kojoj sam ja domaćin, a prodavaćemo dečije radove i prikupiti veliku količinu novca. Znam dobar deo njihovih sudbina, znam skoro sve o njima isto gotovo kao i Zoran Milačić, kome svaka čast – jer poznaje svaki njihov san, tugu i sreću. Kakvi smo u detinjstvu – u 99% slučajeva takvi smo kada odrastemo. Imao sam tu sreću da sam imao lepo detinjstvo i to dete i dan danas živi u meni.” – rekao je Mitrović.

Foto: PR Pink Pedia Group

Željko je mališanima uručio vrednu donaciju za njihove školske potrebe – od torbi i pernica, preko svezaka, olovaka, bojica i flomastera i još dosta toga što bi njegovim klincima značilo za početak nove školske godine.

Svako od njih dobio je džeparac, a ovaj gest izazvao je pravu lavinu osmeha, zagrljaja i oduševljenja.

Za sjajnu atmosferu pobrinuo se DJ Munja, koji se uvek odazove na akcije humanitarnog karaktera. Deca željna igre, plesa i radosti uživala su u muzici. Željko je spontano napravio takmičenje u najboljem plesu, a članice stručnog žirija su se lako usaglasile za prvo, odnosno drugo i treće mesto što su klinci prihvatili sa oduševljenjem.

Uz muziku, osmehe i zajedničke fotografije, dan se pretvorio u pravu malu proslavu. Zaposleni, na čelu sa direktorom Centra za zaštitu dece i omladine “Zvečanska” Zoranom Milačićem, ističu da ovakvi trenuci imaju neprocenjiv značaj.

Željko Mitrović gotovo dve decenije ima fenomenalnu saradnju sa Centrom, a sa svojim klincima ostvario je nereskidivu sponu. Tu su letovanja, zimovanja, Back to school, novogodišnji praznici i naravno zajednički rođendan – a sve sa ciljem da im se pruži ono što zaslužuju – sigurnost, obrazovanje i ljubav.