Slušaj vest

Od ponedeljka, 8. septembra, svakog dana na RTV PINK počinje emitovanje nove turske serije “Familija” (u originalu – “Aile”). U glavnim ulogama, u kojima su briljirali - gledaćemo Kivanča Tatlituga, jedanog od najpoznatijih turskih glumaca, koji je glumio u hit seriji koja se emitovala na Pinku – “Ljubav iz osvete” i Serenaj Sarikaju, koju znamo iz jedne od najgledanijih serija koja se takođe emitovala na Pinku – “Polje lala”.

Aslan Sojkan je na čelu jedne od najmoćnijih i najzloglasnijih kriminalnih porodica u Istanbulu, ali prava snaga ove porodice krije se u gvozdenoj ruci njegove majke Hulje, koja drži porodicu na okupu uz nepisana, ali neraskidiva pravila – najvažnije od kojih je: „Od stola se ne beži!“

Sve se menja kada Aslan prekida porodičnu večeru zbog Devin, prelepe i pametne psihološkinje koju je tek upoznao. Njihova ljubav budi strasti, ali i sukobe, jer Devin ne može da odoli da ne „dijagnostikuje“ duboke porodične probleme u ovoj disfunkcionalnoj porodici. Da li može da izleči rane ove moćne porodice i da se izbori sa samim Aslanom, koji krije svoje mračne strane?

Uz Kivanča Tatlituga (Aslan) i Serenaj Sarikaju (Devin), u seriji igraju i poznata imena turske kinematografije: Nur Surer, Nejat Isler, Džanan Erguder, Jusra Gejik, Umutdžan Utebaj i mnogi drugi.

Rediteljski tim čine Ahmet Katiksiz, Gokčen Usta i Etkin Bajladi, dok scenario potpisuju Hakan Bonomo, Adildžan Guresči, Erdi Isik, Ali Kobanbaj i Bengi Ozogut.

Priča koja će prati tradicionalni život u Turskoj sa dozom modernog načina življenja, ali sa stavljanjem porodice na prvo mesto. Serija “Familija” preispituje sa psihološke strane moralne vrednosti i vaspitanje koje nosi jedna porodica i da li je to ispravno ili ne, tako da će mnogi gledaoci moći da se identifikuju sa istom.

Ne propustite Familiju – seriju koja donosi strast, tajne i borbu za moć unutar porodice, koja počinje sa emitovanjem od 8. septembra svake večeri na RTV PINK!