„Predstavom „Julija i Romeo“ otvaramo novu sezonu u Teatru Odeon. Kao i kod predstava „Pepeljuga“ i „Ivica i Marica“ – i ovde će publika videti jednu interesantnu adaptaciju poznatog teksta. Suština priče je ostala ista o najvećim ljubavnicima svih vremena, ali je Branko to sve veoma zanimljivo upakovao. Komad je za decu i za sve one koji se tako osećaju. Imamo čak i Šekspira koji se pojavljuje u predstavi – koji kada mu se u komadu nešto ne sviđa, on uzme i prepravi. Groficu glumi Ljiljana Stjepanović. Imamo jednog barda srpskog glumišta u predstavi što je za nas privilegija. Nakon „Lucifera“, ovo je moja druga predstava – u kojoj tumačim Romea. Ovo je komad od Vilijama Branka, ne od Vilijama Šekspira i Branko je naglasio da je ovo tragedija sa srećnim i komičnim krajem. Ne postoji ništa tragično, sve je komedija, sve je izvrnuto i zato je Romeo poput mene (smeh). Naš završni song sve govori – „Ljubav to je sve“ i publici će biti sve jasno. Interesantna informacija je ta da će publika imati priliku da čuje prepevane svetske mega-hitove.“ – rekao je Marko Jovičić, reditelj i glumac nove hit-predstave Teatra Odeon.