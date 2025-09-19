Slušaj vest

Teatar Odeon priprema spektakl koji će otvoriti novu sezonu — mjuzikl “Julija i Romeo” u režiji Marka Jovičića, a po tekstu legendarnog Branka Kockice, biće premijerno izveden 19, 20. i 21. septembra. Iako inspirisan Šekspirovom tragedijom, ovaj komad donosi potpuno neočekivani preokret: ne samo da se smeh ne izostavlja, već su tragični elementi zamenjeni šarmom, i energijom koja puni pozorišnu salu.

U glavnim ulogama smenjuju se Tamara Milojković i Anastazija Knežević kao Julija, dok Romea igra upravo reditelj Marko Jovičić. Publika će imati priliku da uživa u potpuno drugačijem izvođenju čuvene ljubavne priče - pesmama koje su obrade svetskih hitova, raskošnim kostimima i koreografijama koje pomeraju granice klasičnog mjuzikla.

Foto: NENAD MATOVIC/NENAD MATOVIC

Glumački ansambl čine i Ljiljana Stjepanović kao Julijina maćeha, Vesna Paštrović, Dimitrije Ilić, Stefan Milivojević, Marko Marković i Aleksandar Vujanović — što je garancija vrhunske energije i duhovitosti.

„Kao i u ostalim Brankovim tekstovima, „Julija i Romeo“ se vrlo razlikuje od izvorne priče, ali moram priznati da je ovaj komad jako duhovit. Verujem da će publika biti oduševljena kada se uzme u obzir celokupna mogućnost Teatra, uz glumu, muziku i ples. Pesme popularnih bendova imaće svoje obrade i verujem da će ostaviti utisak vrlo zabavnog i kreativnog komada. Moja uloga Julije je sjajna, a ostale uloge niisu ništa manje dobre – veoma su duhovite i jedva čekam da vidim reakciju publike. Jako se dobro osećam zbog prilika i uloga koje sam do sada dobijala u Teatru Odeon, da glumim princeze – jer su zaista sjajne. Svaka je potpuno drugačija. Marko (reditelj) mi daje zadatak da moram dobrim likovima da pronađem hiljadu različitih boja u celoj toj paleti različitih likova. Presrećna sam i zahvalna na dobijenim prilikama. Pozivam publiku da uživamo u magiji koju naš Teatar Odeon može da pruži!“ – rekla je Anastazija Knežević.

Ova verzija razbija sve klišee i pokazuje da ljubav ne mora da boli. Pripremite se za veče koje će vam promeniti pogled na pozorište — i na Šekspira!

Ne propustite priliku da budete deo magije Teatra Odeon i nabavite svoje karte na vreme na blagajni u ulici Kraljice Natalije 45 ili na sajtu bilet.teatarodeon.rs .

Dobrodošli u Veronu. Dobrodošli u novu pozorišnu sezonu. Dobrodošli u Teatar Odeon.

Foto: NENAD MATOVIC/NENAD MATOVIC