U Teatru Odeon, Mitrović organizovao je najveći novogodišnji događaj za više od 1000 mališana.

Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group, koji uvek misli na najmlađe – priredio je za klince iz beogradskih ustanova za brigu o deci bez roditelja i za decu zaposlenih u Pink Media Group pravi novogodišnji užitak. Klinci su u Teatru Odeon gledali mjuzikl koji oduševljava kako decu tako i odrasle – “Julija i Romeo”, a nakon toga Željko im je podelio novogodišnje paketiće kao i džeparac.

Mitrović je objasnio da je ovih dana više bio na točkovima nego u Beogradu, ali je istakao da je ovo bio njemu lično najveći i najznačajniji događaj.

“Organizovali smo ovaj događaj za preko 1000 dece, gde nikoga nismo razdajali, to su deca iz Zvečanske i ostalih ustanova za brigu o deci bez roditeljskog staranja, plus deca svih zaposlenih u svim kompanijama Pink Media Group. Nešto ispod 1000, tako da smo jedva stali ovde u Teatar Odeon, ali sam pre svega zadovoljan zato što nismo razdvajali i pravili posebne proslave, zato što bi razdvajanje dece po bilo kom kriterijumu bilo u direktnom sukobu sa mojom ličnošću.” - rekao je Mitrović.

U ovom periodu uspeli su i preko 15-ak porodica po Srbiji, koje imaju više od četvoro, petoro ili šestoro dece da obraduju. Plan da sledeće godine čak 50 porodica usreći i pomogne da što bolje savladaju sve životne prepreke.

“To je jedna od glavnih ambicija. Šalio sam se da će se fondacija zvati “Sveti Žeks”, fondacija će se zvati “Milenija”, po mojoj pokojnoj majci. Ona je i napravila ovo od mene što je napravila. Nekome se sviđa, nekome ne, ali prosto ovo je deo moje ličnosti i odlučio sam da živim ovaj život, na način da mi je ovo jedna od najznačajnijih životnih kategorija. Prošle nedelje prodao sam deo svoje imovine da bih za sledeću godinu obezbedio dovoljno sredstava i da bi pomogli tim porodicama - tačnije njih 50. Imovina nije ključna, šta će vam imovina ako je većina oko vas nesrećna, usrećiti ljude je mnogo veća stvar i značajniija od imovinskog stanja.” - zaključio je Mitrović.

Mitrović veruje da ako svako uradi malo, a nečije malo je za nekog mnogo – tada imamo veliku šansu da formiramo buduće generacije koje će biti bolje od nas, a kako ističe - je to cilj.