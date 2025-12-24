Slušaj vest

Zahvaljujući humanom srcu Željka Mitrovića, jedna samohrana majka iz Lajkovca i njeno troje dece od danas će voditi lepše živote!

Ponovo u ulozi Deda Mraza! Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, ulepšao je novogodišnje praznike, ali i olakšao život još jednoj porodici u Srbiji. U okviru novogodišnjih humanitarnih akcija Mitrović je nastavio da pomaže najugroženijim porodicama širom Srbije, a ovog puta pomoć je stigla porodici Dimitrijević u Lajkovac.



“U Lajkovac nas je, kao magnet, privukao slučaj, ove majke-lavice, Verice Dimitrijević, nezaposlene samohrane majke, koja majčinskom čarolijom i nadljudskim naporima vodi bitku za svoje troje dece, od kojih je jedno ozbiljno bolesno! Marina, Mateja, Nikolina i Verica treba da znaju da od danas više nisu sami! Nisam čudotvorac, ali sam jednu životnu lekciju dobro naučio: “Nema predaje bez ozbiljne i velike bitke, jer samo tako, svaka iskrena, temeljna i ozbiljna borba na kraju proizvede rezultat”! Srećno i živeli dragi moji Dimitrijevići!” - napisao je Mitrović na svom Instagramu.



Iza zatvorenih vrata skromne kuće u Lajkovcu, jedna majka svakodnevno vodi najtežu borbu, borbu za svoju decu. Nikolinu, Mateju i devetogodišnju Marinu koja boluje od najteže bolesti. Svakodnevnicu koja je ispunjena brigom i neizvesnošću, čovek humanog srca Željko Mitrović, svojim dolaskom pretvorio je u radost i nadu.



“Veliki broj pisama stiže ovih dana, pošto sam najavio humanitarne pohode. Evo nas u Lajkovcu, kod porodice Dimitrijević. Kod Verice, samohrane majke bez posla, sa troje dece i došli smo da pomognemo koliko možemo. Ovde imamo pola miliona, da Verica ima za sve ono što sam video da joj je potrebno, a nalazi se na spisku. Hrana, drva, obuća, odeća, kao i za neplaćene račune.” - rekao je Mitrović.



Sem novca i osnovnih namirnica, porodica Dimitrijević dobila garderobu, obuću, igračke i slatke pakete. Samohrana majka Verica poručuje da ovoliku pomoć nije očekivala, a koliko im je dobrodošla vidi se po dečijim osmesima.



Mala Marina od 9 godina ima tumor na mozgu, kao i paralizu, a Željko je rekao da će sa svojim timom probati da pomogne i oko toga, da vidi šta povodom njenog slučaja može da se uradi možda u Srbiji, a ako ne - u inostranstvu.



