Beograd, 25. decembar 2025.godine – Superstar televizija gledaocima donosi najpopularnije filmove i serije na male ekrane tokom cele godine, a tokom predstojećih novogodišnjih praznika publiku očekuju i novi kinematografski hitovi, namenjeni zajedničkom okupljanju i zabavi za sve generacije. Praznični program obuhvatiće kako popularna ostvarenja iz domaće i svetske produkcije, tako i premijere novih naslova za nezaboravno iskustvo.

Osim toga, nove komšijske zaplete i ljubavne priče donosi vam porodična serija „Krunska 11“, dok će se emitovati i mini serija „Prva klasa: Pun gas!“, nastala na osnovu istoimenog domaćeg bioskopskog hita, u kojoj glavne uloge tumače Rade Ćosić, Miodrag Radonjić, Nenad Jezdić i Ljubomir Bandović.

Početak 2026. godine na Superstar TV, najgledanijem kablovskom kanalu u Srbiji, obeležiće i neki od najpopularnijih holivudskih blokbastera, kao što su „Barbi“ sa Margo Robi i Rajanom Goslingom, film „Fleš“ u kom se kao specijalni gost pojavljuje i Majkl Kiton u ulozi Betmena, kao i popularna avantura „Megalodon 2“, u kojoj Džejson Stejtam nastavlja da se bori protiv džinovskih ajkula.

Tokom prazničnih dana, kada se, zbog niskih temperatura, proslava i želje za odmorom, porodice i prijatelji okupljaju u svojim domovima, naročito je važno sve ono što ih povezuje, poput omiljenih serija i filmova. Upravo zbog toga je program Superstar TV kanala osmišljen tako da donese osećaj zajedništva, zabave i komfora svakog dana, stvarajući trenutke koji se dugo pamte.

