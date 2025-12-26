Humanitarna misija se nastavlja – Mitrović doneo milion dinara porodici iz Guberevca kod Sopota i najavio da će u 2025. pomoći čak 50 porodica širom Srbije.

Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović – ponovo je u ulozi Deda Mraza. Ovog puta ulepšao je praznike i olakšao život još jednoj porodici u Srbiji. Pomoć je stigla u Guberevac kod Sopota, gde žive Tanja i Miloš Petrović, bračni par, sa svojih šest ćerki – Zvezdanom (13), Irenom (11), Nikolinom (9), Anom (6), Kristinom (4) i Milicom (1).

Njihova životna priča nije laka: Tanja je ove godine izgubila oba roditelja, kuća im se zapalila, a prošle godine njihova peta ćerka Kristina obolela je od dijabetesa tipa 1 i bila u komi. Miloš je zbog odsustva radi brige o bolesnoj ćerki dobio otkaz na aerodromu, dok je Tanja bila na porodiljskom. Bez stalnog posla i mogućnosti da plaćaju kiriju u Beogradu, preselili su se na selo.

“Nema te zle sudbine sa kojom se ne možemo obračunati!“ -poručio je Mitrović, donoseći porodici poklone i finansijsku pomoć od milion dinara, kako bi im praznici bili lepši i život kvalitetniji. Najavio je da će lično kontaktirati rukovodstvo aerodroma „Nikola Tesla“ kako bi se pronašlo rešenje za Milošev posao.

Sem novčane pomoći, koja umnogome znači ovim ljudima koje je zadesila zla sudba, Mitrović je devojčicama doneo sjajne poklone u vidu najmodernijih igrački, garderobe, obuće, a tu su i neizostavni slatkiši.

“Moramo da razumemo da država ne može sve da stigne, ali mi možemo da pomognemo jedni drugima” - zaključio je Mitrović.

Odmah nakon posete porodici Petrović , Mitrović je stupio u kontakt sa rukovodstvom aerodroma „Nikola Tesla“ i dobio obećanje da će Miloš Petrović u najkraćem roku biti vraćen na posao na Aerodrom u Beogradu.

Željko Mitrović je poručio da ovakve akcije neće biti izuzetak, već pravilo, te da već od sledeće godine planira osnivanje humanitarne organizacije „Milenija“, koja će sistematski pomagati ugroženim porodicama širom Srbije. Cilj ove inicijative biće da se pomoć ne zadrži samo na jednokratnoj podršci, već da ljudima pruži šansu za stabilniji i dostojniji život. Samo zajedničkim snagama, sa verom i empatijom, možemo pobediti svaku zlu sudbinu.