Nezaposlenoj majci petoro dece, u selu kod Rume, Željko Mitrović je svojom posetom odlučio da ulepša ovaj praznični period. U selu Grabovci, kod Rume živi Milica Mijatović, samohrana majka petoro dece. Nezaposlena je, a decu izdržava od dečjeg dodatka. Kako bi im ulepšao praznike, ali i omogućio lepše detinjstvo vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović odlučio je da poseti ovu porodicu i mališanima donese poklone i novčanu pomoć. Aleksandra, Željka, Stefana, Dušana i Nikolinu život je naterao da brže odrastu. Odbačeni od oca, sa samohranom majkom koja im je najveći oslonac žive u skromnim uslovima uz veliko odricanje. Dok su drugi okretali glavu - nadu u bolje sutra, lepše detinjstvo i pomoć ovoj deci pružio je vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović , koji je malim herojima doneo i novogodišnje poklone. Majka Milica preuzela je sav teret na sebe, nezaposlena je, a decu izdržava od dečjeg dodatka u iznosu od 40.000 dinara strahujući da li će im svakog dana obezbediti ono najosnovnije.

„Sleteo sam nešto ranije, zapravo, poleteo sam nešto ranije da bih stigao, pošto je ovo bilo nepredviđeno. Shvatih da ima još mnogo posla u Srbiji. Suštinski ne možemo mi sve, ali pokušavamo da još neku porodicu sa samohranom majkom ili samohranim ocem, sa četvoro, petoro, šestoro ili više dece obradujemo. Ne znam ni kako bi majke sa tolikim brojem dece bile zaposlene. Ne znam kako je to moguće, obično su samohrane majke sa tolikim brojem dece nezaposlene i žive od socijalne pomoći. Tako da, mi smo došli da još malo pomognemo. Milica je dobila pola miliona. Računao sam otprilike 100.000 po detetu da bude novogodišnji poklon. Verujem da život nisu samo dani koji su prošli, već dani koje pamtimo. Živim za to deca upamte ove dana kao neki od posebnih. Kažu da čovek zapamti desetak dana u svom životu, ja ih pamtim preko hiljadu ovakvih dana i to me čini srećnim.” – rekao je Mitrović.



Mijatovići, pored novca – dobili su i prelepe poklone u vidu najmodernijih igračaka i garderobe koja je aktuelna tokom zimskog perioda.



Mitrović je osnovao humanitarnu fondaciju “Milenija” u kojoj se za ugrožene nalazi fond iz Željkovih ličnih sredstava, od oko 100 miliona, koje će dati sve od sebe da podigne na 150 ili 170 miliona kako bi fondacija mogla dugoročno da pruža pomoć najugroženijima.