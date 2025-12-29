Slušaj vest

Prva televizija je ove godine svojim gledaocima pripremila sjajan novogodišnji program, uz koji će u novu 2026. godinu ući uz osmehe i pesmu. Uvertira za najluđu noć su naše emisije "Jutro" i "150 minuta" koje imaju poseban novogodišnji "šmek". Irina Vukotić, Mira Lekić i Miloš Urošević pripremiće vas za doček 2026. godine. Naravno, tu su i najnoviji zveštaji iz sveta poznatih u “EXkluzivu”, zatim novogodišnje, humanitarno izdanje kviza "Pobednik", kao i Vesti.

Foto: Marko Arsić

Od 20.10 očekuje vas posebno novogodišnje izdanje "Igre sudbine", u kojem će naši gledaoci moći da se upoznaju sa novim likovima ove najdugotrajnije serije u regionu. Specijal "Igra sudbine - Nova godina i nove ljubavi" u osam prazničnih epizoda doneće i gostujuće glumce, a to su Nikola Pejaković i Predrag Vasić. Nakon inspirativnih tamburaša, koji su takođe deo novogodišnje epizode, u specijalnom izdanju "Igre sudbine" vreme je za pravo "Grandovo narodno veselje" od 21.30, koje odlikuje vrhunski muzički program i nezaboravna atmosfera. Na jednoj sceni smenjivaće se najveće zvezde naše muzičke scene od Lepa Brene i Cece Ražnatović do Aleksandre Prijovic, Saše Matića, Ace Pejovića i mnogih drugih! Uz hitove koji su obeležili decenije, vrhunsku produkciju i praznični duh, uđite u Novu godinu uz Prvu televiziju i najbolje iz Grand produkcije.

Prvog dana nove 2026. godine ne propustite nove avanture u "Igri sudbine - Nove godine i nove ljubavi" od 20.00, a onda od 21.00 sledi "Grandov novogodišnji specijal" - nezaboravan muzički spektakl u kojem će najbolji pevati najveće hitove domaće muzike i to uživo uz orkestar Endžija Mavrića! Veče ispunjeno muzikom i radošću dodatno će ulepšati voditeljke Sanja Ćulibrk i Jelena Dimitrijević, koje će svojim šarmom, toplinom i profesionalizmom dati poseban pečat programu. Spoj mladosti i pozitivne energije učiniće da početak 2026. godine izgleda spektakularno i obećavajuće, baš onako kako publika Prve televizije i očekuje. Peta epizoda serije "Dadilja sa sela" je u četvrtak 1. januara na programu Prve od 12.00, dok je šesta na programu u petak 2. januara od 21.10, a odmah za njom i tri epizode mini serije "Čudne ljubavi" sa plejadom poznatih domaćih glumaca koji donose jednu lepu, toplu, radosnu priču u domove naših gledalaca.

Foto: Prva Tv