Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos upravo gostuju u emisiji Puls Srbije vikend na Kurir televiziji.
TV šou
EKSKLUZIVNO! Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos upravo na Kurir televiziji: Prvi put otvoreno o odnosu koji intrigira javnost
Slušaj vest
Oni sa Krunom Unom Mitrović govore prvi put otvoreno o odnosu koji već mesecima intrigira javnost.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Reaguj
Komentariši