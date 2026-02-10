Slušaj vest

Kažu da dobra dela ne treba menjati, već negovati i širiti. Zato je i ovu akciju "Zimovanje za sve", Željko Mitrović dodatno proširio, i na zimovanje na Kopaonik ide do sada najveći broj mališana bez roditeljskog staranja iz cele Srbije.

Direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, prvu grupu mališana bez roditeljskog staranja ispratio je iz Dečijeg sela na zimovanje na Kopaonik , te otkrio da je ovo do sada rekordan broj dece koja će imati priliku da uživa u zimskim čarolijama od kada je počeo saradnju sa Centrima za decu bez roditeljskog staranja – pre 18 godina. Čak – 128 dece i vaspitača.

“Ovo je rekordna godina. Skoro 400 mališana iz više ustanova za brigu o deci bez roditeljskog staranja otićiče na zimovanje. U prvoj turi krenulo je njih 128, pa sledeći ponedeljak još sto i nešto, i tamo 23. januara još sto i nešto. Tako da, ukupno, oko 400 njih idu na Kopaonik.” - naveo je Mitrović.

Mališani će se odmarati u hotelu “Srebrenac” na Kopaoniku, uz pun pansion – gde će im biti obezbeđeno besplatna škola skijanje i dodatna oprema.

“U prvoj turi, klinci iz Niša, Kruševca, Aleksinca, deo iz Beograda, Bele crkve, Sombora i dečijeg sela – uživaće u čarima Kopaonika. Sledećeg ponedeljka idu malo stariji mališani, pa u onaj tamo ponedeljak ićiće kombinovane grupe, u kojima će biti i deca sa posebnim potrebama, ali rešili smo da i oni isto bez razlike idu na Kopaonik. Ko može skijaće se, ili sankati ili prosto biti u prirodi i na svežem vazduhu.” - rekao je Mitrović.

Željko je, kao znak pažnje, od svojih klinaca dobio i ručno rađene darove u znak zahvalnosti – a kako je najavio, radove poput ovih će kupiti za nekoliko hiljada evra kada se bude organizovala aukcija u Vili Mitrović.

“Ceo februar ćemo posvetiti mališanima iz domova za brigu o deci bez roditeljskog staranja, a već krajem maja, ili početkom juna, imaćemo veliki humanitarni bal sa prodajem dečijih radova. I onda polako se spremamo za letovanje. A u međuvremenu, kao što sam najavio – pomoćićemo 50 porodica sa samohranim roditeljima, tako da ova godina će biti puna humanitarnih akcija.” - poentirao je Mitrović.

Ovom akcijom Željko Mitrović još jednom je pokazao da humanost nije jednokratni gest, već dugoročna posvećenost – jer osmesi dece i uspomene koje ponesu sa Kopaonika ostaju zauvek. A ovo će definitivno biti rekordna godina dobrote.

