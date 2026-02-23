Slušaj vest

Zahvaljujući Mitroviću, porodica Nikolić ponovo ima osmehe na licima, ali i ono što je najbitnije - topao dom i garderobu.



U trenucima kada je porodici Nikolić najteže, kada je majka Zorica sa četvoro dece ostala sama nakon gubitka supruga koji je preminuo posle teške bolesti, svetlost nade stigla je u njihov dom. Direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, odlučio je da pokaže da imaju saveznika u svojoj borbi.



Foto: screenshot pink tv



Najmlađi članovi porodice dočekali su ga sa osmesima, crtežima koje su sami napravili i skromnim poklonima. U toploj i dirljivoj atmosferi, Mitrović im je uručio poklone, garderobu, slatkiše za decu, ali i novčanu pomoć u iznosu od pola miliona dinara, kako bi im olakšao predstojeći period i pružio sigurnost.



Foto: screenshot pink tv

“Dobijam na hiljade mejlova i poruka, pa smo ovu godinu rešili da krenemo od tebe, jer sam čuo da si nezaposlena, bez supruga, sa četvoro dece, 4, 10, 12 i 14 godina. Ovde ima pola miliona za dečicu. Solidarnost je jedna od čudnih osobina. Nju mogu i gluvi da čuju, i slepi da je vide. U Srbiji ima 10.000 ljudi koji su milioneri. Svako bi mogao da pomogne po malo. Za vaš slučaj su nam javili dopisnici, ali teško je razaznati kome je stvarno potrebna pomoć. Krenuli smo sa istoka, pa ćemo ka Beogradu, Vojvodini... Rešio sam da pomognem 50 porodica, vi ste prva. Neka je sa srećom, ovo je novac da pomognete vašoj porodici. Tu je i garderoba, igračke, slatkiši, grickalice...Čuo sam se sa ministarkom Stamenkovski, i ona kaže da se trudi da pomogne svim porodicama kojima je neophodna socijalna ponoć, ali uvek mora da ima neko ko će sa strane da pomogne.” – rekao je Željko Mitrović.

Foto: screenshot pink tv



Ilija Nikolić, posebno se zahvalio Željku Mitroviću. Nikolina Nikolić kaže da je Željka uvek gledala na televiziji, i da se silno obradovala kada ga je ugledala na vratima stana. Viša Nikolić se takođe zahvalila, pokazala igračke koje je dobila i oduševljeno rekla da joj se najviše sviđa šareni dnevnik – koji je san svake devojčice njenog uzrasta.

Foto: screenshot pink tv

Ovo je tek početak velike humanitarne akcije koja će obuhvatiti 50 porodica širom Srbije. Prva stanica bila je dom Nikolića, ali poruka je mnogo šira – niko ne sme biti zaboravljen. Uz podršku Fondacije Milenija i ličnu inicijativu, cilj je jasan: pružiti sigurnost, dostojanstvo i novu šansu onima kojima je najpotrebnija.

Foto: screenshot pink tv

