SVE JE SPREMNO, KOPAONIK IH ČEKA! Željko Mitrović ispratio i treću, najmlađu grupu DECE bez roditeljskog staranja na zimovanje!
Kada deca bez roditeljskog staranja prvi put vide planinu pod snegom, stanu na skije ili jednostavno osete da neko misli na njih, to nije samo izlet – to je iskustvo koje gradi samopouzdanje i osećaj pripadnosti.
Treća grupa mališana bez roditeljskog staranja, ovoga puta iz Zvečanske u Beogradu, krenula je put Kopaonika. Putnici su bili najmlađi Željkovi klinci, kao i deca sa smetnjama u razvoju. Mitrović je i ovog puta došao da ih isprati i podeli im dežeparac. Oni će se, kao i njihovi predhodnici odmarati u hotelu “Srebrenac” na Kopaoniku, uz pun pansion – gde će im biti obezbeđena besplatna škola skijanje i dodatna oprema. Za neke od njih ovo je prvo putovanje, prvi odlazak na zimovanje i prvi susret sa snegom na planini, zato su i više nego spremni za stvaranje novih uspomena. Mališani su mu, kao i njegovoj supruzi Milici Mitrović pokloni crteže kao znak pažnje.
“To su njihovi mali autorski radovi i posebno su mi dragi. Imam punu sobu ovih njihovih poklona. Ovo je treća, kombinovana grupa. To su najmlađi i deca sa smetnjama u razvoju. Imamo povećani broj vaspitača da bi brinuli o njima. Sve je spremno, Kopaonik ih čeka.” - rekao je Mitrović.
Kako je dodao, ljudi koji su brinuli na Kopaoniku o mališanima i koji su radili na obukama dali su sve od sebe da im pomognu da nauče da skijaju, a primetio je i da se mališani možda više obraduju džeparcu, nego samom odlasku na zimovanje.
“To je u redu i ja sam se radovao džeparcu i sada se obradujem kada sebi obezbedim džeparac. Pored ove humanitarne misije, da dečici bez roditelja ulepšamo detinjstvo - krenuli smo i pojedinačne porodice sa samohranim očevima i majkama da pomažemo, porodicom Nikolić u Zaječaru.” - rekao je Mitrović.
Prema njegovim rečima, plan je da u toku godine pomoć dobije 50 porodica sa samohranim majkama ili očevima.
Pored socijalne pomoći koju dobijaju od države gledamo da im dodatno pomognemo i život učinimo lakšim i ako svi pokušamo da im pomognemo, možda i uspemo. Kada su u pitanju individualne porodice, pokušavamo da izbor napravimo preko naše dopisničke mreže. Trudim se da odgovorim i na poruke na društvenim mrežama, ali ne uspevam uvek. U satu mi stigne preko 100 poruka i ne uspevam sve ni da pročitam, a ne da odgovorim.” - dodao je Mitrović.
Ako se, kako kaže Mitrović, uz institucionalnu podršku uključi i šira zajednica, pomoć prestaje da bude vest, a postaje kontinuitet. A upravo u toj doslednosti leži prava vrednost – ne u jednom putovanju, već u poruci da niko ne sme da ostane po strani.
