Kada deca bez roditeljskog staranja prvi put vide planinu pod snegom, stanu na skije ili jednostavno osete da neko misli na njih, to nije samo izlet – to je iskustvo koje gradi samopouzdanje i osećaj pripadnosti.



Treća grupa mališana bez roditeljskog staranja, ovoga puta iz Zvečanske u Beogradu, krenula je put Kopaonika. Putnici su bili najmlađi Željkovi klinci, kao i deca sa smetnjama u razvoju. Mitrović je i ovog puta došao da ih isprati i podeli im dežeparac. Oni će se, kao i njihovi predhodnici odmarati u hotelu “Srebrenac” na Kopaoniku, uz pun pansion – gde će im biti obezbeđena besplatna škola skijanje i dodatna oprema. Za neke od njih ovo je prvo putovanje, prvi odlazak na zimovanje i prvi susret sa snegom na planini, zato su i više nego spremni za stvaranje novih uspomena. Mališani su mu, kao i njegovoj supruzi Milici Mitrović pokloni crteže kao znak pažnje.

“To su njihovi mali autorski radovi i posebno su mi dragi. Imam punu sobu ovih njihovih poklona. Ovo je treća, kombinovana grupa. To su najmlađi i deca sa smetnjama u razvoju. Imamo povećani broj vaspitača da bi brinuli o njima. Sve je spremno, Kopaonik ih čeka.” - rekao je Mitrović.

Kako je dodao, ljudi koji su brinuli na Kopaoniku o mališanima i koji su radili na obukama dali su sve od sebe da im pomognu da nauče da skijaju, a primetio je i da se mališani možda više obraduju džeparcu, nego samom odlasku na zimovanje.



“To je u redu i ja sam se radovao džeparcu i sada se obradujem kada sebi obezbedim džeparac. Pored ove humanitarne misije, da dečici bez roditelja ulepšamo detinjstvo - krenuli smo i pojedinačne porodice sa samohranim očevima i majkama da pomažemo, porodicom Nikolić u Zaječaru.” - rekao je Mitrović.



Prema njegovim rečima, plan je da u toku godine pomoć dobije 50 porodica sa samohranim majkama ili očevima.

Pored socijalne pomoći koju dobijaju od države gledamo da im dodatno pomognemo i život učinimo lakšim i ako svi pokušamo da im pomognemo, možda i uspemo. Kada su u pitanju individualne porodice, pokušavamo da izbor napravimo preko naše dopisničke mreže. Trudim se da odgovorim i na poruke na društvenim mrežama, ali ne uspevam uvek. U satu mi stigne preko 100 poruka i ne uspevam sve ni da pročitam, a ne da odgovorim.” - dodao je Mitrović.



Ako se, kako kaže Mitrović, uz institucionalnu podršku uključi i šira zajednica, pomoć prestaje da bude vest, a postaje kontinuitet. A upravo u toj doslednosti leži prava vrednost – ne u jednom putovanju, već u poruci da niko ne sme da ostane po strani.







