Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, posetio je sa suprugom Milicom Mitrović - Osnovnu školu „Relja Kovačević“ u Markovici kod Lučana. Ova poseta bila je puna emocija, jer Mitrović potiče upravo iz ovog kraja, iz obližnjeg sela Negrišori. Za školu koja obrazuje 28 učenika, Mitrović je obezbedio donaciju od milion dinara za tekuće potrebe, veliku interaktivnu digitalnu tablu, dok je svaki đak dobio lični tablet i kompletan školski pribor.

Foto: Pink

Obraćajući se prisutnima, Mitrović je iskreno priznao da ga je nedavni TV prilog njegovog prijatelja Darka Glišića podstakao na ovaj korak: “Pre nekoliko dana videh Darka u selu Negrišori, odakle su moj pradeda, deda, otac, stričevi... Baba mi je bila iz Markovice, imamo ovde i neku zemlju. Posle tog Darkovog nastupa, prodrmala me je neka emotivna struja, ali i griža savesti. Više od dve decenije nisam dolazio ovde, jer brzina življenja nekada zaludi čoveka pa zaboravi svoje poreklo. Ali nikada nije kasno da se to popravi!” – rekao je Mitrović. Ministar Darko Glišić, istakao je da ga je Željkov poziv te večeri prijatno iznenadio.

Foto: Pink

“Željko mi je rekao da je rodom odavde i da želi da pomogne. Drago mi je da su mu proradile emocije, to mnogo govori o njemu kao osobi. Nema raja bez rodnog kraja, a mi ćemo se zajedno potruditi da stvari u ovom kraju budu neuporedivo bolje.” – izjavio je Glišić. Najemotivniji trenutak usledio je kada je Darko Glišić, zajedno sa meštanima Negrišora, pripremio Željku poklon. Uručio mu je detaljno istraženo i ispisano porodično stablo familije Mitrović.

Foto: Pink

“Ljudi iz sela Negrišori, iz tvoje opštine Lučani, pripremili su ti jedno tvoje porodično stablo. Ovde su ti svi Mitrovići, sve su ispisali od najstarijih vremena. Ti verovatno znaš, ali evo, ovo su tvoji Mitrovići! “– rekao je Glišić dok je Željku pokazivao dokument o njegovom poreklu.

Foto: Pink

Mitrović je sa suprugom Milicom pažljivo posmatrao stablo, vidno dirnut činjenicom da su koreni njegove porodice tako duboki i poštovani u dragačevskom kraju. Nakon posete školi, Mitrović je najavio da se velika humanitarna akcija pomoći ugroženim porodicama širi. Umesto planiranih 50 - pomoć će ove godine dobiti čak 100 porodica sa četvoro i više dece, a prva na spisku je porodica iz ovog kraja koja ima čak osmoro mališana.

Foto: Pink

Kao najznačajniji projekat za budućnost, Mitrović je najavio nešto što će ostati trajno urezano u istoriju Lučana. “Planiram da uradimo nešto veliko do kraja godine ili proleća. Izgradićemo objekat koji će u nekom smislu biti zadužbina porodice Mitrović ovde u našem kraju.” – zaključio je Željko.

Foto: Pink