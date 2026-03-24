Svoje korene Željko Mitrović nije zaboravio, a u svom zavijačaju, zajedno sa suprugom Milicom odlučio je da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija. Brigu o najugroženijima - posebno deci, koja su im prioritet, Mitrovići su preuzeli na sebe. Humanitarni potezi vlasnika Pink Media Group donela su novu energiju u dragačevsko selo Dučalovići gde veoma skroman život vodi porodica Bešenski sa osmoro mališana, od kojih najmlađa Dunja ima svega mesec dana.

“Čuo sam da imate osmoro dece. Najmlađe ima mesec dana, nastarije 12 godina. Tu je osam lepih paketa za njih. Dobićete i pola miliona od mene, kao malu pomoć da izgurate, sa toliko dece nije lako nikada...” - rekao je Željko Mitrović .

Na drugom kraju Dučalovića, u veoma teškim uslovima žive Kovačevići, roditelji četvoro dece. Svaki dan za njih je borba, ali im je nadu u dobre ljude i lepše sutra vratio Željko Mitrović, koji namerava u opštini Lučani i da osnuje humanitarnu zadužbinu. Mitrović je mališanima dao poklone – u vidu garderobe i igračaka, a roditeljima pola miliona. Dečica su se oduševila igračkama i rekla da ih je Željkov dolazak mnogo obradovao.

“Počeli smo sa školom u Markovici, pa onda porodica Bešenski sa osmoro dece i evo ovde smo kod porodice Kovačević, koji imaju četvoro dece. Doneli smo svima lepe poklone. Dečica užuvaju u otvaranju poklona, a evo pola miliona za malu pomoć, da vam život bude malo lakši, jednostavniji, i da ne stanete na četvoro dece.” - kazao je Željko Mitrović i poželeo domaćinima sreću.

“Polako se vraćam korenima, odavde su mi pradeda, deda, otac, stričevi, tetke - samo sam ja rođen u Beogradu, svi ostali su odavde. Pokušavam da silne decenije koje su prošle, gde nas je brzina života odvukla od korena i od porekla da sad nekako vratimo, jer nikad nije kasno. Planiram da ovde uradim nešto veliko - zadužbinu, koja će biti korisna svim građanima, celoj Opštini Lučani, ali to je plan za početak sledeće godine. Živi bili, sve najbolje.” – zaključio je Mitrović, dok ga je put vodio ka novim porodicama koje će usrećiti.



Gest Željka Mitrovića i njegove supruge Milice nije samo materijalna pomoć, već snažna poruka solidarnosti i podsećanje da humanost i briga za druge još uvek imaju posebno mesto u društvu. Njihova poseta selu Dučalovići pokazuje koliko pojedinačna inicijativa može doneti nadu i osmeh onima kojima je najpotrebniji, ali i pokrenuti širu zajednicu na razmišljanje o važnosti međusobne podrške. Umesto planiranih 50, do kraja godine – Željko Mitrović pomoći će čak 100 porodica u Srbiji. Ako se takvi postupci umnože, oni mogu postati temelj za stvaranje boljeg i pravednijeg društva za sve.