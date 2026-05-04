Obilazeći rodni kraj svojih predaka, vlasnink Pink Media Group, Željko Mitrović je u selu Lisice, u opštini Lučani, obradovao porodicu Alempijević sa šestro dece. Tom prilikom Mitrović je deci doneo poklone – u vidu slatkiša, garderobe i modernih igračaka, kao i finansijsku pomoć za celu porodicu - od čak pola miliona dinara.

“Ti si majka heroj iz mojih omiljenih Lučana. Nadam se da će ovih pola miliona vam život učiniti boljim i kvalitetnijim i da ova dečica će imati lepše detinjstvo.” – rekao je Željko Marini Alempijević.

Željkov humanitarni angažman često je usmeren ka direktnoj pomoći, kroz lične posete i konkretne donacije, čime nastoji da pruži ne samo materijalnu podršku, već i osećaj pažnje i solidarnosti onima kojima je to najpotrebnije. Kako je najavljeno, u okviru ovog humanitarnog karavana planira da tokom ove godine pomogne čak 250 porodica širom Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

“Život nisu dani koji su prošli, život su dani koje pamtimo! Ako još te dane obojimo solidarnošću, možda ovaj svet i učinimo malo boljim mestom za život, pre svega za ove divne mališane! Svaka njihova i mala radost u detinjstvu, učiniće ih boljim ljudima u kasnijem životu!” – rekao je Mitrović

Humanitarni karavan Željka Mitrovića pokazuje da pojedinci sa uticajem i resursima mogu imati značajnu ulogu u poboljšanju života najugroženijih. Kontinuiranim akcijama i ličnim angažmanom, ovakve inicijative ne samo da rešavaju trenutne probleme, već podstiču i širu društvenu svest o važnosti humanosti i međusobne podrške.

