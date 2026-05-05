Dok su drugi okretali glavu, vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, porodici Adžić iz čačanskog sela Gornji Miokovci, pružio je ruku prijateljstva, podrške i solidarnosti.

Porodica Adžić sa četvoro dece, od kojih najmlađa Nikolina ima svega nekoliko meseci, živi u kući punoj vlage, bez krova, skoro i bez nameštaja, a dedina penzija jedina su im novčana primanja. Nakon borbe sa velikim izazovima, sumornu svakodnevicu Adžićima je promenio Željko Mitrović, koji je sa suprugom Milicom doneo poklone u vidu igračaka i garderobe, ali i pola miliona dinara.

“Evo da podelimo poklone. Ovo su neke potrepštine za kuću i pola miliona. Uručićemo novac majci, preferiram žene - jer bolje raspolažu novcem. U koverti ima pola miliona. Poenta je da ovoj dečici učinimo detinjstvo srećnijim i boljim.” - rekao je Mitrović.



“Gledamo da sačuvamo selo koje danas ima vrednost. Pradedovinu, dedovinu..Da sačuvamo Srbiju. Nije bitno čija je livada, bitno je čije su ovce. Tako je uvek bilo. A sad, hvala vama što vi gledate. Zadovoljan državom u kojoj živim.” – rekao je domaćin.

Mitrović je istakao da država čini dosta kako bi pomogla najugroženijima, ali da privrednici kojih ima dosta u Srbiji i koji ostvaruju značajan profit, takođe treba da se uključe u ovakve humanitarne akcije.

“Mene je pokrenuo prilog. Bili su lokalni izbori i vidim Darka u Negrišorima. I rekoh, zašto ja nisam tamo? Odavde mi je dedovina. Tu mi je pradeda rođen. Tu mi je deda rođen. Tu mi je rođen otac, stričevi, tetke. Imamo državni vrh koji radi maksimalno. Druga stvar, mora BDP da se još podigne da bi i socijalni programi bili veći. Ali do tada… Ima toliko privrednika koji stvaraju velike profite. Humanitarne akcije radimo javno samo zbog toga da pobudimo i ostale da počnu. I još sam sada ponudio da svima učinimo da sve bude javno, da ih prikažemo na televiziji. Zato što je to dobro prikazivati. Zato što se spiralno krene i počnu i drugi da slede pozitivne primere. I nije da nije krenulo. Gledam to po ovim ustanovama za brigu o deci bez roditeljskog staranja, u kojima ja brinem već 20 godina. Vodim ih i na letovanje i na zimovanje. Ali moram da kažem, u zadnjih nekoliko godina pojavio se znatno veći broj privrednika koji pomažu te ustanove. Tako da koristim priliku da se zahvalim i njima.” - zaključio je Mitrović.





Vlasnik Pink Media Group sebi je dao veliki zadatak, da do kraja godine usreći ukupno 250 porodica u našem regionu.

Ova priča ne govori samo o jednokratnoj pomoći, već o širem značaju solidarnosti i društvene odgovornosti u vremenima kada su mnoge porodice suočene sa teškim uslovima života. Gest Željko Mitrović ukazuje na to koliko pojedinac može doprineti promeni nečije svakodnevice, ali i koliko je važno da takvi primeri postanu podsticaj drugima. Istinska vrednost ove akcije leži ne samo u materijalnoj pomoći, već u vraćanju nade, dostojanstva i vere da zajednica može biti oslonac onima kojima je to najpotrebnije. Ukoliko se ovakav talas humanosti proširi, društvo kao celina može napraviti značajan korak ka pravednijoj i humanijoj budućnosti.

