Bračni par Mitrović posetio je samohranog oca i njegovog sina u Lučanima, pružio im podršku i najavio pomoć koja bi ovoj porodici mogla da promeni život iz korena.





Na obodima Lučana, u skromnoj i trošnoj kući bez osnovnih uslova za život, svakodnevicu dele samohrani otac Ivan, njegov maloletni sin i bolesna baka koja, uprkos narušenom zdravlju, pomaže u brizi o unuku. Nakon što je dečaka majka napustila još kao bebu, Ivan je ostao sam da se bori za egzistenciju porodice, radeći za minimalnu zaradu i pokušavajući da svom detetu obezbedi makar osnovnu sigurnost i dostojanstvo.

U želji da porodici Šušnjević olakšaju život i pruže im novu nadu, u njihov dom došli su Željko Mitrović i Milica Mitrović. Tom prilikom uručeni su im pokloni u vidu moderne garderobe i popularnih igračaka, kao i novčana pomoć od 500.000 dinara, ali ono što je ostavilo možda i najjači utisak nisu bile samo reči podrške ili finansijska pomoć, već ljudski pristup i spremnost da se porodici pomogne dugoročno.

„Evo mala pomoć od pola miliona da vam život učini malo boljim. Poslaću vam i nekoga ko će da vam pomogne. Ako ovih pola miliona ne bude dovoljno, dodaćemo“, poručio je Mitrović tokom posete, jasno stavljajući do znanja da ova pomoć nije samo jednokratan gest, već početak ozbiljnije podrške.

Jedan od najvećih problema sa kojima se Šušnjevići suočavaju jeste činjenica da u kući nemaju kupatilo, zbog čega su osnovni životni uslovi dodatno otežani. Upravo zato najavljeno je da će porodica uskoro dobiti i adekvatno kupatilo, što će im značajno olakšati svakodnevni život i doneti uslove kakve svaka porodica zaslužuje. Posebnu pažnju izazvale su i Mitrovićeve reči upućene baki i ocu dečaka, u kojima je naglasio koliko je važno da dete odrasta bez mržnje i gorčine, uprkos teškim okolnostima kroz koje prolazi.

