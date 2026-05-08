Kristina Asanović iz Čačka samohrana je majka čak desetoro dece. Bez posla je, i sa svojim naslednicima živi u veoma lošim uslovima. Upravo zato ova porodica bila je među prioritetima direktora i vlasnika Pink Media Group, Željka Mitrovića . Mitrović je samohranoj majci iz Čačka osim pola miliona dinara, najpopularnijih igračaka i garderobe doneo i nadu u bolje sutra. “Ovo je mala pomoć da deci život učiniš srećnijim. Ti si pravi heroj. Na kraju, jedino što ostaje jesu porodica i deca. Sve drugo dođe i prođe. Zato slobodno pozovite kada god je potrebna pomoć. Mi ćemo ubuduće više vremena posvećivati Moravičkom okrugu, jer smo u Lučanima započeli izgradnju fabrike elektromotora. Bićemo često ovde, pa ukoliko god nešto zatreba, slobodno se javite. Što više dece, verujte mi, to je najveće blago. Nemojte posustajati. Ne znam ni sam kakav savet da dam kada već imate desetoro dece, ali najvažnije je da ih izvedete na pravi put, da budu srećni, veseli i da se školuju. Mi smo tu da pomognemo kad god možemo.” - rekao je Mitrović.

Kristina se sa suzama u očima zahvalila na ovom humanom gestu porodice Mitrović. “Nema potrebe za velikim zahvaljivanjem, za nas ovo nije velika stvar, ali nekome može značiti mnogo. Trudimo se da pomognemo što većem broju porodica. Plan nam je da tokom kalendarske godine pomognemo oko 250 porodica. Da li ćemo u tome uspeti, videćemo, ali ćemo dati sve od sebe. Potrošite ovo na najlepši način i nastavite da živite u ovako veselom i zdravom porodičnom ambijentu. Nema ničeg lepšeg nego kada se vidi iskrena porodična sreća, a to se ovde primećuje već na prvi pogled.” – dodao je Mitrović. Kristina je otkrila i da deca redovno idu u školu, te da se uskoro pripremaju za još jednog đaka prvaka.



“Uskoro će i šesto dete krenuti u prvi razred, pa se spremamo za još jednog prvaka, kao i za svu ostalu decu .”- rekla je Kristina, a grad Čačak i njihova lokalna samouprava obezbeđuje besplatne udžbenike, računare i sve što je potrebno deci romske populacije kako bi nastavili školovanje.



Mitrović dodaje da se veoma trudi da pruži svu moguću pomoć u kraju odakle su njegovi preci.

“Moravički kraj, odnosno Čačak, posebno mi je drag jer su svi moji preci odavde - tačnije iz Lučana i sela Negrišori. Zato se trudim da na neki način pomognem svom kraju, odakle sam potekao.” - rekao je Mitrović.

Ova priča pokazuje da humanost i solidarnost mogu da vrate nadu i onda kada je najteže. Pomoć porodici Asanović nije samo materijalna podrška, već poruka da nijedna majka i nijedno dete ne bi trebalo da budu zaboravljeni. Najveće bogatstvo jednog društva jesu deca, a kada zajednica pokaže brigu, ljubav i razumevanje, tada se stvaraju temelji za lepšu i sigurniju budućnost svih nas.