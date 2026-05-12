Dok su od samohrane majke Dijane i njenih sinova Darisa i Danina, od kojih jedan dečak boluje od autizma, drugi okretali glavu, Željko Mitrović pružio im je ruku humanosti i prijateljstva. Veliko srce vlasnika Pink Media Grupe ovoj porodici iz sarajevskog naselja Aneks ostvariće sve snove i umanjiti brigu, strepnju i strah. Živeći od invalidske penzije i dečjeg dodatka, a sa ogromnim novčanim dugovima, pokloni i finansijska pomoć Željka Mitrovića od 5.000 konvertibilnih maraka doneli su radost, ali i spokojnije sutra.

Na početku posete ovoj hrabroj majci i njenim sinovima Željko je uručio poklone. “Bilo je 1.000 zahteva, ali vi ste među prvim porodicama kojima smo odlučili da pomognemo. Ovde je 5.000 maraka da život ovoj deci učini malo kvalitetnijim, srećnim i boljim. Nadam se da ćemo biti od pomoći i ubuduće. Imamo još puno posla, pošto sam obećao i dao reč da ću pomoći 100 porodica u BiH, 50 u Republici Srpskoj, 50 u Federaciji, pored onih 100 kojima pomažemo već u Srbiji, 50 u Crnoj Gori, to je 250, tako da je to skoro svaki dan po jedna. Pored 1.000 zahteva, Lajla je šef komisije ovde u BiH, ona je vas izabrala za prve. Javno radimo isključivo iz razloga da bi pobudili i neke druge da počnu da budu solidarniji. Solidarnost i tolerancija su osnov svakog društva. Mi smo izabrali te niše koje se bave samo decom, kao što svi znaju, mi već 20 godina pomažemo sve Domove za decu bez roditeljskog staranja, zapravo, decu koja odrastaju bez roditelja, jer čvrsto verujem da je detinjstvo roditelj buduće ličnosti. To često govorim i verujem da koliko oni budu lepih trenutaka imali u detinjstvu, takve će biti ličnosti kad porastu. Tako da je to veoma važno. U Srbiji smo to već afirmisali, punih dve decenije afirmišemo te stavove, a sad smo to proširili i na Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Napravili smo komisiju, pošto je stiglo na hiljade zahteva, Lajla Torlak, koja je već 23 godine na čelu Pinkovih programa i kanala ovde u BiH, jedan od mojih najbližih i najvernijih pre svega prijatelja, zatim i saradnika. Imam puno poverenje da će Lajla sa svojim timom da izabere porodice.” – rekao je Mitrović.

Svaki gest Željka Mitrovića inspiriše, povezuje i ostavlja neizbrisiv trag, a kroz brojne humanitarne akcije koje se nastavljaju u čitavom regionu vlasnik i direktor Pink Media Grupe pokreće solidarnost, vraća osmehe na lica i nadu u bolju budućnost. U godini velikih dela očekuje čak 250 porodica u Srbiji, Crnog Gori i Bosni i Hercegovini.

“Solidarnost, briga o ljudima, pomoć najugroženijim porodicama sa mnogo dece, nema ni veru, ni naciju! Već sam rekao da nema tog majčinog sina koji će nas ponovo posvađati sa Bošnjacima, Albancima, Mađarima i drugim narodima sa kojima živimo zajedno ili narodima iz neposrednog komšiluka! Samohrana majka Dijana iz Sarajeva vodi težak život da odgaji Darisa i Danina, od kojih je jedno dete bolesno i žive teško i svakako im treba pomoć. Sa akcijom neću prestati, čak ni po ceni sopstvene ugroženosti, jer planiram da obiđem i nekoliko porodica u Sandžaku, Kosovskoj Mitrovici, Podgorici i Prištini, ali i u svakom zabačenom kutku Srbije gde je ljudima potrebna pomoć. Doboko verujem da i mi, ali i svaki drugi narod na ovim prostorima ima svoje ekstremiste i ludake, sreća je što ih je realtivno malo i obično se bave politikom, ali to znači da su većinski narodi normalni, zdravi i veoma slični! Zato bih upozorio političare, ako već ne možete da pomognete bar ne odmažite, jer niti sam plašljiv, niti me ko može zaustaviti u ovom humanitarnom pohodu solidarnosti. Saradnja i iskreno pomirenje biće korisni svima, a najviše građanima ovog našeg sumornog regiona! Neka nam je sa srećom! Vidimo se uskoro!” – napisao je Mitrović na svom Instagram profilu povodom svoje posete porodici u Sarajevu.