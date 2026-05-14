U kući od blata, skoro bez osnovnih uslova, zaboravljena gotovo od svih, petočlana porodica Tadić iz Guče veruje u bolje i lepše sutra. Zla sudbina dodatno je otežala život ovoj porodici, koju je zadesila i velika tragedija – gubitak četvrtog deteta. Od tada, zbog šoka koji je doživeo, šestnestogodišni sin Nikola ima poteškoće u razvoju.

Nakon velike patnje, došlo je vreme za lepše dane i to zahvaljujući Željku Mitroviću, koji je sa suprugom Mlicom iznenadio Tadiće, pružio bezoslovnu ljubav, doneo poklone u vidu igračaka i garderobe i pola miliona dinara, koji će ovoj porodici olakšati svakodnevnicu. Pomoć od pola miliona dinara je dao domaćici, navodeći da je uveren da žene uvek bolje raspodele novac.



“Da vam život malo bude lakši, srećniji, veseliji i bolji!”- naveo je Mitrović koji je najmlađim članovima porodice Tadić pomogao da raspakuju igračke i garderobu koje im je doneo kao poklon brige i solidarnosti.

Nikoli je rekao da je važno da nauči da igra Monopol.

“Znaš, ja sam, kada sam bio klinac, igrao Monopol stalno i shvatio sam suštinu biznisa kroz tu igru. Bićemo uskoro ovde, zato što gradimo fabriku automotora. To će da bude moja zadužbina u ovim krajevima, zato što mi je poreklo odavde. Ovo je vreme da počnem da svojoj dedovini da vraćam nešto od onoga što sam postigao. Mislim da ćemo u toj fabrici zaposliti jedno stotinak ljudi, tako da će biti posla. A ako bude trebala dodatna pomoć, samo zovite - rekao je Mitrović.

Humanitarni karavan Željka Mitrovića predstavlja čin velike ljudskosti, ali i temelj za stvaranje boljeg i lepšeg života, za sve koji su o tome do sada samo sanjali. Da snovi postaju java, zahvaljujući vlasniku Pink Media Group, uskoro će se uveriti i druge porodice u Moravičkom okrugu, kao i ukupno 250 porodica u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.