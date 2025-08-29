Slušaj vest

Jedan muškarac upucan je u nogu sinoć u Ulici Sime Igumanova na Vračaru i on je prevezen u Urgentni centar na reanimaciju, saopšteno je iz Hitne pomoći.

Pucnjava se dogodila oko 22.44 sata kod broja 14.

Muškarac (46) uboden je nožem jutros oko 3.05 sati u Kovilovu i on je prevezen u Urgentni centar na reanimaciju.

U Beogradu su se tokom noći dogodile dve saobraćajne nesreće u kojima su tri osobe lakše povređene.

Hitna pomoć intervenisala je tokom noći ukupno 109 puta, od toga je bilo 26 intervencija na javnim mestima. Na javnim mestima bilo je intervencija zbog alkoholisanih osoba. Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Ne propustiteHronikaDOŠAO PO DUG, A IZ MRAKA DOBIO METAK U GRUDI! Najnoviji detalji pucnjave u Kruševcu, evo šta je sve prethodilo drami ispred kuće osumnjičenog!
1745961785407.jpg
HronikaPUCNJAVA U KRUŠEVCU! Napadač ranio mladića (29) ispred svoje kuće, u TEŠKOM STANJU prebačen u Klinički centar
IMG-20241121-WA0008.jpg
HronikaSTRAVA I UŽAS U RUŠNJU! Maloletnici crtali grafite Crvene zvezde, navijač Partizana PUCAO na njih
IMG_20250705_215430.jpg
HronikaDRAMA U NIKŠIĆU! BRAĆA IZ BMW PUCALA NA KOLA SA SRBIMA: Otkriven razlog filmske jurnjave po putu u Crnoj Gori
Crnogorski policajac