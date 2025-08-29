Slušaj vest

Jedan muškarac upucan je u nogu sinoć u Ulici Sime Igumanova na Vračaru i on je prevezen u Urgentni centar na reanimaciju, saopšteno je iz Hitne pomoći.

Pucnjava se dogodila oko 22.44 sata kod broja 14.

Muškarac (46) uboden je nožem jutros oko 3.05 sati u Kovilovu i on je prevezen u Urgentni centar na reanimaciju.

U Beogradu su se tokom noći dogodile dve saobraćajne nesreće u kojima su tri osobe lakše povređene.