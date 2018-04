POSAO BUDUĆNOSTI: Za kilo pčelinjeg otrova 100.000 evra

Pčelar Miloš Bogdanović iz sela Galibabinac kod Svrljiga upustio se u unosan biznis sakupljanja pčelinjeg otrova, za koji svetske farmaceutske kompanije nude pravo bogatstvo te kilogram ovog lekovitog sastojka plaćaju od 20.000 do 100.000 evra.



Pčelinji otrov se koristi za proizvodnju lekova za reumu, kardiovaskularne bolesti i oko 40 vrsta autoimunih bolesti, ima i jak toksični efekat na ćelije zahvaćene različitim vrstama kancera, ali iako svetsko tržište vapi za njim, u Srbiji ga mali broj pčelara sakuplja.

- Pošto je proizvodnja meda visokorizična i niskoprofitna grana, od prošlog leta počeli smo da sakupljamo pčelinji otrov. Za mesec i po dana sa 140 košnica sakupili smo svega četiri grama. Pošto u Srbiji proizvodnja pčelinjeg otrova nije zakonski uređena, sakupljaćemo ga i čuvati da bismo ga kasnije prodali kao sirovinu farmaceutskim kompanijama.

Cena kilograma pčelinjeg otrova na svetskom tržištu varira od 20.000 do 100.000 evra, ali je za samo jedan gram potrebno 90.000 uboda pčela. Da biste sakupili kilogram pčelinjeg otrova godišnje, potrebno je oko 500 košnica - kaže Bogdanović, koji je završio Poljoprivredni fakultet, smer zaštita bilja, ali se opredelio za pčelarstvo, kojim se njegov otac Momčilo bavi od 1975.

foto: Zorana Jevtić

Bogdanović ističe da pčelinji otrov spada u najjače biološke otrove kojim se pčele brane od uljeza, a sakuplja se od mladih pčela starosti između 18 i 21 dan:

- Pčelinji otrov se stvara u prve dve nedelje života pčele i jedna pčela ima svega 0,3 miligrama otrova. Sakupljamo ga na svakih pet dana, od jula do polovine avgusta, pomoću elektroaparata koji se stavlja ispred košnice. Važno je reći da to nije štetno za pčele jer one ne izbacuju žaoku i nastavljaju da žive.

ŠTA JE PČELINJI OTROV

To je smeša organskih kiselina i različitih histamina Maksimum lučenja otrova je između 18. i 21. dana života pčele U tom periodu pčele imaju ulogu stražarica i brane košnice od uljeza Pčela ukupno proizvede 0,3 miligrama otrova u životu Jednim ubodom pčela izbaci trećinu otrova koji poseduje Može da se čuva do 10 godina bez promene svojstava U terapeutske svrhe otrov se u ljudski organizam unosi injekcijom, putem masti ili inhalacijom Koristi se i u estetske svrhe u kozmetičkoj industriji Sajam hortikulture EDUKACIJA IZ PRVE RUKE

Miloš Bogdanović će pčelinje proizvode predstaviti na Sajmu hortikulture, koji se održava od 3. do 7. aprila na Beogradskom sajmu. Tamo će svi zainteresovani moći da od njega saznaju više detalja o ovom unosnom biznisu.

PROCES SAKUPLJANJA

Pčelinji otrov sakuplja se elektroaparatom Aparat se sastoji od rama sa žicama ispod kojih se nalazi staklena ploča Uređaj se postavi ispred košnica Kroz žice se propušta struja frekvencije 1.000 herca u trajanju od pet do šest sekundi Svrha ove struje je da iritira pčelu, koja onda ispusti otrov, ali i feromon uzbune, koji privlači ostale pčele Kapljice otrova padaju na staklenu ploču i brzo se kristališu Postupak traje oko 45 minuta, posle čega se otrov sakuplja sa stakla Sakupljanje se radi svakih pet dana tokom sezone

Kurir / E.K.

Foto: Shutterstock, Kurir, Zorana Jevtić

