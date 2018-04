IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE: Srbija najviše skočila u ekonomiji!

Srbija je najveći napredak ostvarila u oblasti ekonomije, što je konstatovano i u izveštaju Evropske komisije, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da se javni dug i dalje smanjuje i da će do kraja godine biti manji od 52 odsto bruto društvenog proizvoda (BDP).



On je istakao da budžet Srbije treću godinu beleži suficit, što „ranije nikad nije imala“.

- Kada sam postao predsednik Vlade, javni dug je bio 77 odsto BDP, danas je 57, biće manji od 52 odsto do kraja godine. Time ostavljamo našoj deci za budućnost mnogo bolja vremena - rekao je Vučić za RTS.



Dodao je da je, kada je postao premijer, prosečna plata bila 340 evra, dok je danas 425 evra.

- Pre kraja godine biće između 480 i 500 evra - izjavio je Vučić i pohvalio se da „Srbiji više nisu potrebni nikakvi krediti“, kao i da će pre kraja godine prevremeno biti otplaćeno 700 miliona dolara kredita.



Ekonomista Ivan Nikolić smatra da je ekonomija zabeležila najveći uspeh, jednim delom i zato što je težište reformi bilo na njoj.

- Ako bismo pravili listu onoga što je popravljeno, onda bi ona bila još duža od onoga što je predsednik rekao. Imali smo visoku inflaciju, a danas je niska, imali smo često divljanje kursa, koji je sad stabilan, imali smo gotovo umrtvljenu privrednu aktivnost, danas je ona dostigla najviši nivo u poslednjih 25 godina. Izvoz je za poslednje tri-četiri godine rastao tempom koji je među najvišim u svetu - ističe Nikolić i dodaje da je Srbija ostvarila znatan privredni rast uprkos oštrim merama štednje.



Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija kaže da svaka od tih priča ima svoju cenu:

- To s platama je dobra vest, kao i to što se smanjuje broj nezaposlenih. Pitanje je koliko je to posledica mera Vlade koje su dovele do popravljanja ekonomskog ambijenta, a koliko posledica davanja subvencija investitorima na jedan netransparentan način.





Saobraćaj GRADE SE PUTEVI I PRUGE

Predsednik Vučić je, nabrajajući planove za izgradnju puteva, naveo Istočni krak Koridora 10, od Niša ka Pirotu i Dimitrovgradu, i Južni krak - od Leskovca do Vranja i do granice s Makedonijom. Podsetio je i da se gradi auto-put Beograd-Čačak-Požega, da sledi završavanje dogovora za Moravski koridor, kao i rad na putevima Beograd-Zrenjanin, Zrenjanin - Novi Sad, potom Ruma-Šabac, Šabac-Loznica... - O prugama da ne govorim. Očekujem narednih dana konačno potpisivanje ugovora za prugu Beograd-Budimpešta i da se krene u taj veliki posao. To su stvari koje idu dobro - rekao je Vučić.



