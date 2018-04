(FOTO) MINISTARKA MIHAJLOVIĆ: Prugu Valjevo - Loznica završavamo 2019, gradi se 20 godina a od 60 km izgrađeno svega tri-četiri

VALJEVO/BEOGRAD - Pruga Valjevo - Loznica je važna za državu i njena izgradnja biće nastavljena najverovatnije 2019. godine, izjavila je danas potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.

Mihajlović je odgovarajući na pitanja novinara tokom posete Valjevu rekla da

se ta pruga gradi već oko 20 godina i da je izgrađeno svega tri ili četiri kilometra od oko 60 kilometara, kao i da je potrebno obezbediti više od 210 miliona evra.

Kaže da ta sredstva ne mogu da se obezbede ođednom iz budžeta, ali da postoji veliki interes za gradnju te pruge, pošto bi bila vrlo isplativa. Mihajlović je podsetila da je ranije iz ruskog kredita izdvojen novac i napravljena projetno - tehnička dokumentacija za prugu Valjevo - Loznicu.

"Interes vlade i cele Srbije, a to je i deo naše strategije, jeste sigurna izgradnja ove pruge, zatim dalja modernizacija pruge od Beograda ka Nišu i nastavak obnove pruge Beograd - Bar", rekla je Mihajlović.

Ističe da je pruga Valjevo - Loznica važna zbog mnogih investicija i dolaska novih investitora. "Najverovatnije, ako budemo uspeli da napravimo sve dogovore, a plan nam je do to uradimo do leta, sledeće godine možemo da očekujemo nastavak radova na toj pruzi", dodala je ministarka Mihajlović.

Mihajlović najavila je danas, tokom obilaska puta Loznica-Valjevo-Lazarevac, izgradnju brze saobraćajnice koja će povezati Valjevo i Kolubarski okrug sa auto-putom na Koridoru 11.

"Saobraćajni institut CIP uradio je generalni projekat i nastaviće da radi

projektnu dokumentaciju. Novca za izradu projekta imamo, a u toku ove godine videćemo na koji način bismo mogli da finansiramo izgradnju brze saobraćajnice", rekla je Mihajlovićeva, saopštilo je ministarstvo.

Ona je dodala da vrednost investicije u izgradnju brze saobraćajnice sa četiri trake, koja će omogućiti veći i bezbedniji protok saobraćaja od postojećeg puta M-4, iznosi izmedju 50 i 60 miliona evra.

Ona je danas obišla i branu i akumulaciju "Stubo-Rovni" kod Valjeva i najavila da će Ministarstvo finansirati izradu projektne dokumentacije za završetak Regionalnog višenamenskog hidrosistema "Stubo-Rovni".

"Ovaj objekat gradi se već 29 godina i u prošlosti nije bilo dovoljno novca da se do kraja završi", rekla je Mihajlovićeva i dodala da će Ministarstvo građevinarstva izdvojiti novac da se raspiše javna nabavka za izradu preostale projektno-tehničke dokumentacije, čija vrednost se procenjuje na oko 50 do 60 miliona dinara.

Valjevo uskoro dobija autoput do Koridora 11

Vlada je donela odluku da gradi brzu saobraćajnicu sa četiri trake od Valjeva do autoputa na Koridoru 11, a radovi bi mogli da počnu već 2019. godine. Ona je tokom posete deonice Iverak-Lajkovac na putu Loznica-Valjevo-Lazarevac, rekla da vlada već nekoliko meseci radi na tome da se napravi brza saobraćajnica koje je važna za ceo taj okrug. Brza saobraćajnica će omogućiti da se od Valjeva do Beograda stigne za 45 minuta.

