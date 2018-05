PROPALI PREGOVORI SINDIKATA I RUKOVODSTVA ZASTAVA ORUŽJA: Naredne nedelje štrajk upozorenja, pa obustava rada

Nadzorni odbor i izvršni menadžment "Zastava oružje" danas su saopštili da je Samostalnom sindikatu ponuđen predlog rešenja za probleme zbog kojih radnici te fabrike štrajkuje, ali do dogovora nije došlo, pre svega, zbog "ličnih animoziteta" sindikalnih lidera.

Sindikat se potom oglasio sa ocenom da rukovodstvo fabrike pokušava da unese razdor među radnike i najavio da će u 21. i 22. maja biti nastavljen jednočasovni štrajk upozorenja, a da će od 23. maja rad biti obustavljen u sve tri smene do konačnog ispunjenja svih zahteva.

Kako je saopštilo rukovodstvo fabrike, u nastavku pregovora sa Štrajkačkim odborom juče je uprava fabrike ponudila dalje poboljšanje uslova rada i kvaliteta zaštite na radu, kao i jednokratnu isplatu bonusa od 10.000 dinara do kraja maja, dok bi se razmotrila mogućnost isplate još 5.000 dinara posle analize rezultata poslovanja u septembru.Na taj način bi se, smatra uprava fabrike, rešila tri od četiri zahteva Samostalnog sindikata, pošto onaj koji se odnosi na ukidanje solidarnog poreza od 10 odsto nije u nadležnosti fabričkih organa.

Poslovodstvo je takođe informisalo zaposlene da će država posle završetka započetih investicija kao i onih planiranih u narednih nekoliko godina, postati vlasnik 98 odsto kapitala "Zastava oružja".

Prema navodima rukovodstva, ta rešenja su bila prihvatljiva za veći deo Štrajkačkog odbora izuzev sindikalnog lidera i njegovih najbližih saradnika, koji su ispostavljali nove zahteve.

"Kako do sporazuma nije došlo, još jednom je potvrđeno da lični animoziteti najužih lidera Štrajkačkog odbora preovladavaju nad ostatkom Odbora sindikata kao i većine zaposlenih", navodi se u saopštenju rukovodstva "Zastava oružja", koje je ocenilo da "štrajk fatalno ugrožava poslovanje fabrike" i zapretilo da će, ako dođe do eskalacije štrajka, već od prve sledeće isplate zarade biti umanjene do 10 odsto.

