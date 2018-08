VUČIĆ O NOVOM PROJEKTU: Auto-put za Republiku Srpsku i BiH da ide preko Šida

ŠID - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da je danas da se radi projekat da auto-put za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu ide i preko Šida i najavio da će u sredu početi obnova auto-puta Beograd - Zagreb od Batrovaca do Kuzmina.

On je rekao da se radi projekat za krak auto-puta koji bi išao od Šida preko Kuzmina do Republike Srpske i BiH u dužini od 19 kilometara, dok će se rekonstrukcija auto-puta prema Hrvatskoj raditi od graničnog prelaza Batrovci do Kuzmina u dužini od 22 kilometra.

"Ne možemo da imamo tako loš deo auto-puta i tako star. Važno je da se uradi što pre. Malo će ljudi da se žali na gužvu ali sada kada imamo novca bolje da uradimo puteve i auto-puteve i da možemo da pokažemo snagu Srbije", rekao je predsednik u Šidu.

