MINISTAR OBJASNIO KAKO SRPSKO VOĆE ZA RUSIJU PROLAZI 6 KONTROLA: To vam je kao da prolazite ozbiljne kvalifikacije za Ligu šampiona!

BEOGRAD - Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je danas da je u stalnom kontaktu sa ruskim kolegama zbog pojave gljivica na jednom kontigentu breskvi i nektarina iz Srbije, da je uveden privremeni monitoring nad tim voćem i da očekuje da će izvoz biti nastavljen po okončanju svih analiza.

On je rekao da se takve stvari dešavaju, posebno kada je kišna godina i ako transport duže traje. Ministar podseća da je izvoz breskvi pri kraju, da još ima da se isporuče samo breskve, koje kasnije stižu, a da su nektarina prošle i da je u Rusiju izvezeno 40 tona tog voća dobrog kvaliteta.

"Imali smo nesto slično sa kruškama, sada je sve u redu. Rusko tržište 'napada' 100 zemalja i oni imaju stroge kontrole. Naše voće prolazi šest kontrola, to je kao da prolazite ozbiljne kvalifilkacije za Ligu šampiona, ali je dobra cena. Rusi vode računa o svom tržištu", rekao je Nedimović.

On je dodao da Srbija mora voditi računa o tehnološkom procesu od voćnjaka do hladnjače i od hladnjače do tržišta. "Ne kažem da je dobro što se desilo, ali moramo da povećamo svest da šaljemo samo kvalitetnu robu", pojasnio je on.

