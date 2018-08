KAD ROJTERS I NJUJORK TAJMS PIŠU O SRPSKOM IT SEKTORU: Treći izvozni sektor u Srbiji, za pola godine doneo milijardu evra

Izvoz informacione tehnologije doneo je Srbiji samo u prvoj polovini godine milijardu evra, u poređenju sa oko 900 miliona evra u 2017, čime se IT svrstava u prva tri izvozna sektora, pored automobilske industrije i poljoprivrede.

Razvoj IT sektora u Srbiji privukao je pažnju i Rojtersa, koji je nedavno pisao o tome, a članak britanske agencije je potom preuzeo ugledni Njujork tajms.

Ta činjenica ne čudi direktora vladine Kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihaila Jovanovića, koji za Tanjug kaže da je očigledno da koncept digitalizacije daje uspešne rezultate i da je prepoznat u svetu.

Srbija, iako mali igrač u svetskim, pa i zapadnoevropskim okvirima, sada generiše 10 odsto BDP-a od informacionih tehnologija, kako je primetio Rojters. Taj podatak ističe i Jovanović, uz to da je procena rasta BDP-a do kraja godine četiri odsto, za razliku od prošle, kada je bio dva procenta, dok je ukupan izvoz u prvoj polozvini godine, u odnosu na isti period lane, porastao za čak 23,2 odsto.

To su pokazatelji da se rast ekonomije i privrede bazira na znanju i novim tehnologijama, objašnjava Jovanović. Očigledno je, kaže, da koncept digitalizacije, jedan od prioriteta vlade premijerke Ane Brnabić, uz promovisanje tehnologije, znanja i mladih, talentovanih stručnjaka, daje rezultate.

U IT sektoru u Srbiji trenutno je angažovano oko 45.000 ljudi. Oni rade na softverima za najraznovrsnije sektore, od poljoprivrede do medicine, kao i na aplikacijama raznih kompanija. Dobar deo je angažovan u razvojnim centrima, koje su vodeće svetske tehnološke firme, uključujući Majkrosoft, IBM i Intel, već osnovale u Srbiji ili su dale licence za autsorsing usluge lokalnim kompanijama.

Za Jovanovića to znači da one time obezbeđuju brži transfer znanja prema domaćem IT sektoru, ali i da imamo dovoljnu stručnost u toj oblasti, kao i da je privredno okruženje u Srbiji takvo da strane kompanije žele da dođu.

Informatika i visoke tehnologije, kao i digitalna agenda su budućnost naše ekonomije, rekao je za Rojters predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da moramo da nastavimo da obučavamo što više ljudi za rad u tom sektoru.

Direktor vladine Kancelarije kaže da nam trenutno nedostaje oko 15.000 IT stručnjaka. Jovanović očekuje da će ukupni efekti u ovom sektoru, uz podršku nadležnih, biti još bolji, što bi se odrazilo i na još veći izvoz , ali i na stvaranje dodatne vrednosti u toj oblasti.

"Jer, nije cilj da naša pamet, mladi stručnjaci budu samo oni koji će programirati, već koji će stvarati novu vrednost za Srbiju i sebe", podvlači on.

Zato su, ističe, i pokrenute aktivnosti koje se odnose na to da IT bude obavezan predmet u osnovnim školama, da se u srednjim školama formiraju specijalistička IT odeljenja, a da se na fakultete na IT smerovima upiše za 20 odsto više studenata. I proces prekvalifikacije je pokušaj da se nadoknadi taj nedostatak na tržištu u Srbiji.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto ilustracija: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir