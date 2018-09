SRBIJA POPISUJE IMOVINU U BIVŠIM REPUBLIKAMA SFRJ: U Hrvatskoj je ima najviše, a vredi 1,8 milijardi evra

Srbija će sačiniti popis imovine srpskih firmi u bivšim republikama, kako bi mogla da pomogne preduzećima u rešavanju tog pitanja. U tom cilju, Republička direkcija za imovinu pozvala je danas preduzeća i javne ustanove koji su imali nepokretnu imovinu na teritoriji bivših jugoslovenskih republika da im dostave podatke i dokumentaciju o toj imovini, kako bi se formirao jedinstven registar njihove nepokretne imovine.

Direktor Direkcije Jovan Vorkapić kaže da se poziv odnosi na sva pravna lica i preduzeća, ali i ustanove koje su imale odmarališta, lokale, da dostave Direkciji dokumentaciju koja je sačuvana.

"Pitanje imovine se rešava između tih preduzeća i država sukcesora, najčešće je to država Hrvatska. Cilj je da se napravi registar kako bismo mi kao država mogli da zauzmemo stav kako da im pomognemo u rešavanju tih procesa ", rekao je Vorkapić za Tanjug.

U bivšim republikama ostalo je mnogo imovine srpskih preduzeća, najviše u Hrvatskoj. Poslednjih decenija sudovi u Hrvatskoj odbijali su tužbene zahteve preduzeća iz Srbije pozivajući se na to da su preuranjeni i da je potrebno zaključiti bilateralni sporazum kojim bi se razradio Aneks G.

"Upućuju ih na korištenje svih pravnih lekova, pa sve do Strazbura. To su skupi procesi i to je način da se firme obeshrabre u ostvarivanju svojih prava", naglasio je Vorkapić.

Ustavni sud u Srbiji zauzeo je stav da se Aneks G direktno primenjuje, što znači da se hrvatskim firmama vraća imovina u Srbiji. Brojni lokali, ali i druge nepokretnosti već su vraćeni Borovu, Jugoplastici...

"Pravo privatne svojine je neotuđivo pravo i to je stav našeg Ustavnog suda.U Hrvatskoj je preko noći donet zakon kojim je sva imovina prepisana na Hrvatsku", naglasio je Vorkapić.

Veliki problem predstavlja i to što su firme kojima je imovina ostala u bivšim republikama otišle u stečaj, privatizovane. Procenjuje se da je vrednost imovine preduzeća iz Srbije u Hrvatskoj oko 1,8 milijardi evra.

U Hrvatskoj imovinu potražuju giganti bivše Jugoslavije kao što su Jugobanka, Beobanka, NIS...

Što se tiče Slovenije srpska preduzeća su ostala upisana u zemljišnim knjigama kao vlasnici nepokretnosti, tako da se imovina tamo vraća gotovo bez sudskih sporova.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir