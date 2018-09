VUČIĆ PUN OPTIMIZMA NAKON SASTANKA SA KINESKIM PRIVREDNICIMA: Ovo je šansa za Srbiju, imaćemo najveći rast u Evropi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas, nakon sastanaka i razgovora sa predstavnicima kineskih kompanija i banaka u Pekingu, da se Srbiji otvara prilika, uz kineska ulaganja, da za dve do tri godine postane zemlja sa najvišim privrednim rastom u Evropi.

Vučić je rezultate tih sastanaka, koji su već održani, imajući u vidu različite vremenske zone, sumirao u izjavi novinarima, a prvi je, kako je istakao, potpisivanje okvirnog sporazuma sa Šandong linglongom za Zrenjanin.

"Rekao sam da, kada potpišemo taj sporazum, ljudi u Zrenjaninu, ali i celom Banatu, posebno srednjem, mogu da se raduju. To su stvari koje menjaju Zrenjanin, Banat... Investicija od 900 miliona dolara dolazi, a potpisaćemo sporazume sa još dve kompanije, od kojih će jedna više od 100 miliona dolara investirati. To je velika stvar, jer dugo nije bilo velike investicije u srednjem Banatu iz kojeg nam se iseljavalo stanovništvo", kazao je Vučić.

Preneo je da ima još dobrih vesti, ukazujući da je predsednik kompanije Šandong Linglong rekao da je uputio najavu VW i Renou da će od 2020. isporučivati proizvode iz Zrenjanina, i da su to te firme prihvatile.

"Predsednik kompanije mi je rekao da oni razmišljaju da prošire kapacitete i da fabrika bude još veća, zaposli više ljudi. Ja sam mu na to rekao da je to muzika za moje uši i kazao da smo spremni da razgovaramo i damo još značajnije subvencije, jer to smatramo velikim preokretom za Zrenjanin, Banat i sever Srbije", istakao je on.

Ukazao je da očekuje da će izgradnja fabrike krenuti u martu, a proizvodnja pre kraja 2020. Vučić je ukazao da je imao i sastanak sa dve velike banke - Bankom Kine (Bank of China) i Eksim bankom, koje rade sve projekte kod nas.

„Bez Banke Kine ne bi mogla da se radi Železara. Kada rešimo problem, mi zaboravljamo da smo imali problem. Ne bi bilo uspeha sa Hbis-om da nije bilo Banke Kine. Sa njima radimo i na drugim važnim velikim projektima, kao i sa Eksim bakom", objasnio je on.

Vučić je kazao da je danas u Kini nešto teže postići preferencijalne kredite, sa kamatama do 3 odsto, zbog novih pravila njhove vlade, jer insistiraju na komercijalnim kreditima, gde su kamate veće i ročnost kraća. Međutim, mi, kako je dodao, nemao problema sa uzimanjem kredita zbog visoke stope rasta, pošto smo u suficitu i uspevamo da vraćamo kredite. S tim u vezi je izrazio uverenje da će Srbija uspeti do 1. januara da spusti javni dug na ispod 50 odsto.

"To će značiti da možemo da dodatno radimo infrastrukturne projekte, kojima se posebno raduje potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović", rekao je on.

Najavio je da će sutra sa predsednikom Kine Si Djipingom potpisati ugovore o obilaznici oko Beograda, dodajući da će radovi onda krenuti punim obimom, ali da ostaje da se dogovorimo o drugim radovima, pošto mora da se radi i sektor C od Bubanj Potoka, kako bi se spojio sa Pančevom.

"Razgovarali smo i o auto-putu Ruma-Ssabac. Mislili smo da Eksim banka ubrza procedure i da najkasnije u oktobru potpišemo ugovor za deonicu autoputa Preljina-Požega, koja je od suštinskog značaja za nas, jer odatle jedan krak vodi ka BiH, a drugi ka Boljarima, Crnoj Gori. Istovremeno prvi put smo pokrenuli ozbiljne razgovore o punoj rehabilitaciji pruge Beograd - Niš, koja staje 602 miliona evra. Počeli smo radove na pruzi Niš-Dimitrovgrad. Ostaje samo još Beograd-Niš, kao crna rupa. Kada budemo u stanju da se krećemo 160 kilometara na čas tom prugom, bićemo privlačiniji za kargo i putnički saobraćaj", uveren je Vučić.

