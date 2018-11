NOVE MERE BANKE SRBIJE: Keš krediti ubuduće na kašičicu

Narodna banka Srbije zaključila je da su se keš krediti koje uzimaju građani otrgli kontroli i prete da ugroze finansijsku stabilnost, zbog čega je započela izradu novih mera kojima bi stala na put, kako navode, sve učestalijoj pojavi "nenamenskog kreditiranja stanovništva po neopravdano dugim rokovima".



NBS nije precizirala na koji način će to konkretno uraditi, ali se u javnosti spekuliše da bi rok otplate gotovinskih kredita mogao biti ograničen na pet godina.



Iz centralne banke, međutim, poručuju za Kurir da je u toku konsultovanje s bankama, nakon čega će biti konkretizovana rešenja, ali da "ne postoji namera da se pribegava rešenjima koja bi predstavljala administrativnu meru zabrane određenih aktivnosti (poput toga da se rok otplate kredita limitira na maksimalan broj godina)".

- Eventualne novine biće usmerene na podsticanje opreznog preuzimanja rizika od strane banaka, bez narušavanja trenda ubrzanog rasta kreditne aktivnosti, u cilju očuvanja i jačanja finansijske stabilnosti u Srbiji - poručuju iz NBS.



U bankarskim krugovima potvrđuju za Kurir da im se NBS prošle nedelje obratila s inicijativom za smanjenje rizika kod zaduživanja građana, odnosno da se tržište uredi tako da se gotovinski krediti ne odobravaju na duge rokove.

- Budući da je rok otplate konkurentna prednost banaka, tako da je raspon odobravanja keš kredita na tržištu od jedne pa do 10 godina, limitiranje rokova bi moglo da ugrozi poslovne strategije banaka - navode bankari, kojima takođe nije jasno koje konkretne mere NBS želi da uvede kako bi otežala odobravanje gotovinskih kredita.



Prema podacima Kreditnog biroa, u prvih 10 meseci ove godine građani su se zadužili za 390 milijardi dinara po osnovu keš kredita, a to zaduživanje je raslo po stopi od čak 17,6 odsto.

UDRUŽENJE BANAKA

NOVE MERE OBARAJU KAMATE

Sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić izjavio je ovim povodom da je ta novina u interesu svih strana u kreditnom poslu.

- Banke će s kraćim rokovima otplate imati manji rizik, građani će lakše servisirati svoje obaveze. To bi sve zajedno moglo dovesti do pada kamata - smatra on.