ANTIĆ: Srbija će biti treći najveći proizvođač bakra u Evropi

Zvanično preuzimanje RTB Bor od kineske kompanije Ziđin je izuzetno značajan dan za Srbiju, RTB Bor i za našu ekonomiju, izjavio je danas ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i naveo da očekuje da Ziđin počne veoma brzo i efiksano da radi. Uveren sam da je ovo jedan od najboljih procesa kroz koji je Srbija prošla u periodu privatizacije i strateških parntnerastava koji aposlutno garantuje da će će se RTB razvijati, da će imati jednu snažnu investiocinu politiku, čuvati radna mesta i zapošljavati nove ljude , rekao je Antić novinarima nakon potpisivanja ugovora o pristupanju novog član, odnosno o preuzimanju RTB-a Bor.

Kompanija Ziđin je, kaže Antić, juče upaltila 350 miliona dolara na račun RTB-a Bor na osnovu čega je stekla vlasništvo od 63 procenta u RTB-u i navodi da će u naredna dva dana isplatiti 200 miliona dolara dugova RTB-a Bor.

Antić je rekao da će se nova kompanija zvati Ziđin Bor Copper DOO Bor, a nakon registracije i dobijanja saglasnosti Vlade Srbije u naziv će biti uneta i reč Srbija.

To će biti naša zajednička kompanija koja će biti vrlo uspešna u svetskim razmerama i kojom će se ponositi , poručio je Antić. Naveo je da se Ziđin svojom ponudom obavezao da će u narednih šest godina investirati 1,26 milijardi dolara u poboljšanje proizvodnje, otvaranje novih rudinika, povećanje efikasnosti, ali se obavezao i da će značajno povećati proizvodnju.

To je izuzetno veliki iskorak koji će kapitalno uticati da se RTB Bor stabilizuje kao jedan od najznačajnih segmenata naše privrede, rekao je Antić i naglasio da će to imati ogroman uticaj na našu ukupnu ekonomiju, rast i razvoj, te da će Srbija biti treći najveći evropski proizvođač bakra sa povećanjem učešća rudarstva u BDP-u na pet odsto, u odnosu na sadašnjih jedan odsto.

On je izrazio i ogromnu zahvalnost predsedniku Aleksandru Vučiću, kineskom predsedniku Si Đipingu, kao i svima koji su bili uključeni u proces oko rešavanja ptanja RTB-a Bor.

Uveren sam da smo uradili veliku i sjajnu stvar za Srbiju i u interesu Srbije, , porucio je Antić i podsetio da je Ugovor sa kompanijom Ziđin potpisan u Pekingu tokom posete predsednika Vučića Kini. Za Ziđin, strateškog partnera u RTB Bor, Antić je rekao da je to moćna rudarska kompanija koja se dokazala u svetu, da posluje u 10 zemalja, ostvaruje sjajne i rudarske i poslovne rezultate.

Kompanija predstavlja garant da će se u Boru i Majdanpeku ostvarivati rudarska porizvodnja u skladu sa najvišim svetskim standardima i kada je u pitanju efikasnost i kvalitet, ali i kada su u pitanju zaštita na radu i ekologija , rekao je Antić.

Naveo je da predstoji puno posla, te da će biti održana prva sednica odbora direktora i Upravnog odbora. Novi predsednik Upravnog odbora biće Dzordž Fang, jedna od najviših rukovodilaca u kompaniji Ziđin, a generalni direktor Long Ji. Potpisivanju ugovora o pristupanju novog člana, odnosno o prezumanju potpisali su ministar Antić i Fang, u prisustvu kienskog ambasadora Li Mančanga, državavnog sekretara u Ministarstvu privrede Milun Trivunac i dosadašnji direktor RTB Bor Blagoje Spaskovski.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir