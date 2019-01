PUKO BRAT VUKA DRAŠKOVIĆA! Zatvorio fabriku u Nevesinju, 38 radnika umesto čestitke dobilo otkaz!

Radnicima pogona fabrike "Svislajon" u Nevesinju, umesto čestitke za Novu godinu, danas su uručeni otkazi. Iako se u javnosti nedavno spekulisalo da ovaj pogon neće biti zatvoren, to se, ipak, dogodilo, a bez posla je ostalo 38 radnika, saznaje "Direkt".

"Firma je likvidirana i ne radi više", potvrdio je za naš portal Aleksandar Kojović, direktor "Svislajon Takova".

Razlozi za zatvaranje ovog pogona, kaže, brojni su, a najveći je njegova nerentabilnost.

foto: Printscreen

"Velika je priča, problem je rentabilnosti i svega. Sirovine su se dovlačile iz Srbije, do neki dan nije bilo vode, pa je ona prečišćavana, pa je kupljen neki prečistač za vodu. Sve su to bili troškovi, a svi proizvodi koji su se pravili tu najviše su se prodavali u Srbiji. Tu su bili veliki režijski troškovi. Po meni, to je bilo otvoreno da se pomogne tom dijelu Hercegovine, a nije bilo neke rentabilnosti", smatra Kojović.

foto: Preentscreen YT

On dodaje da je sve komentare o potencijalnom zatvaranju ovog pogona nedavno dao vlasnik "Svijslajona" Rodoljub Drašković.

Podsetimo, Drašković je u medijima tada izjavio da u Nevesinju nema kadrovskog potencijala koji bi se osposobljavao kako bi fabrika bila uspešna.

Takođe, on je tvrdio da su mu obećavali da će za ovaj pogon biti osposobljeni ispravna voda i podsticajna sredstva, ali da je na obećanjima sve i ostalo.

(Kurirr.s/direkt portal)

Kurir

Autor: Kurir