SMEDEREVSKA ŽELEZARA TRPI ZBOG KINESKO-EVROPSKOG PREGANJANJA: Manje izvozne kvote čelika katastrofa za Srbiju

Ukoliko Evropska komisija uvede smanjene uvozne kvote za kineske proizvođače čelika, to će važiti i za "HBIS grupu", u čijem je vlasništvu Železara u Smederevu, drugi po veličini izvoznik iz Srbije, što bi automatski moglo da dovede do smanjenja proizvodnje u toj čeličani i ostalih negativnih reperkusija, smatraju sagovornici Kurira.

Da opasnost od smanjenja uvoznih kvota postoji, istakao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio da će o tom problemu premijerka Ana Brnabić razgovarati u Briselu s partnerima iz EU.



- Za nekoliko meseci železara će biti prva fabrika u Srbiji s najjačom proizvodnjom, ako EU ne uvede smanjenje kvote za kineske proizvođače, što bi bila katastrofa za nas. Molio sam Merkelovu i Junkera da to ne urade, jer ako to učine, ode sve u propast. Ako ste izuzeli Norvešku i Kamerun, izuzmite i Srbiju - rekao je Vučić i dodao da je ranije uputio pismo predsedniku Evropske komisije Žan-Klodu Junkeru, kao i nemačkoj kancelarki Angeli Merkel sa zahtevom da "puste malu Srbiju da živi".

Ekonomista Dragovan Milićević smatra da u EU, pre svega, gledaju ko je vlasnik čeličane, a ne gde se ona nalazi.

- Ako se desi da se smanje uvozne kvote za kineske proizvođače čelika, onda će verovatno doći do smanjenja proizvodnje u svim železarama počev od Kine pa svuda gde ih imaju. To će dovesti do reperkusija koje će pratiti to smanjenje, ukoliko Kinezi na nađu alternativno tržište, a verujem da imaju alternativu. Ukoliko do smanjenja proizvodnje dođe, oni će se kao svaki privatnik ponašati racionalno i neće rizikovati stope planiranog profita. To će se odraziti i na srpsku privredu, pre svega na špeditere, transportna preduzeća, "Železnicu Srbije", pa sve do "Elektroprivrede" zbog manje potrošnje struje - kaže Milićević i dodaje da položaj radnika u smederevskoj železari zavisi od ugovora koji je Srbija potpisala sa "HBIS grupom".



Vujović: Pad proizvodnje obara zarade Zoran Vujović, predsednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije, kaže da oni koji odlučuju u Evropi treba pre svega da vode računa o tome da je čelik koji se proizvede u Srbiji srpski proizvod.

- To je srpski čelik, bez obzira na to ko je vlasnik železare, danas su to Kinezi, nekad su bili Amerikanci, ali u svakom slučaju radnici su srpski i ukoliko se smanje izvozne kvote, moguće je da će pre svega oni trpeti. Ako se proizvodnja smanji, moguće je da će se smanjiti i plata i druga davanja. Samostalni sindikat metalaca Srbije mora pre svega da vodi računa o srpskim radnicima, jer ako ima posla, biće i plata - ističe Vujović.

