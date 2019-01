SLAVICA ZARAĐUJE NA ŠAPČANIMA KOJI KUPUJU RUČAK BEZ MESA: U Srbiji cveta novi biznis od kog može lepo da se živi! POČELA SA 3.000 EVRA

ŠABAC - Veganska ishrana sve je popularnija u svetu, ali i kod nas, pa je proizvodnja i prodaja te vrste hrane nova mogućnost za biznis.

Da je ovo potencijalni biznis budućnosti, svedoče i primeri iz sveta. Tako je, recimo, u Francuskoj, čija je kuhinja tradicionalno oslonjena na meso, rast prodaje na tržištu veganske hrane u 2016. bio čak 82 odsto, dok stručnjaci procenjuju da će na svetskom nivou u naredne dve godine ovo tržište porasti čak 20-25 odsto.

foto: Facebook Printscreen, Klip

Šapčanka Slavica Ilić ne samo da koristi već i proizvodi sirovu vegansku hranu i sokove. Njena poslovna ideja nagrađena je na konkursu Fondacije "Trag" i tako je nabavila potrebne aparate za proizvodnju sirove biljne hrane i započela sopstveni biznis.

Da bi se krenulo u ovaj biznis, potrebno je oko 3.000 evra, ne računajući poslovni prostor. Zarada zavisi od tržišta na kome se radi, koliko je ono i koliko ima zainteresovanih za takvu vrstu hrane. Ukoliko se ne jave nepredviđeni problemi, do profita se može doći već u drugoj godini poslovanja.

foto: RTS Printscreen

Slavica je svoju malu radnju u Šapcu otvorila u aprilu 2017. i za manje od godinu dana uspela je da zaposli i jednog radnika. Kaže da svakog dana sve više ljudi dolazi po ručak bez mesa ili po slatkiš bez šećera, jaja i brašna.

Nedeljni ručak iz kuhinje Slavice Ilić pripremljen je isključivo od sastojaka biljnog porekla, uglavnom sirovih, koji izgledaju kao da su sušeni na suncu. Zapravo, i jeste tako jer hrana koju ona proizvodi obrađuje se na temperaturi koja ne prelazi 45 stepeni jer tada namirnice zadržavaju sve minerale i vitamine. Tu su lanene pločice, pločice sa čija semenkama, čips od kelja, beli sos od indijskih oraha i veganski suši koji menja meso i ribu.

Slavičina jela... foto: Facebook Printscreen

- Ja sam počela da jedem biljnu hranu 2013. Onda mi je prijatelj predložio da to što pravim počnem da prodajem, jer svi koji su probali bili su oduševljeni na koji način se biljna hrana može pripremati i koliko su to ukusni obroci. Onda sam odlučila da se sa projektom "Koren, list i plod" prijavim na konkurs za zelene ideje Fondacije "Trag". Tada sam osvojila drugu nagradu i 500.000 dinara i to je bio moj početni kapital - priča ona. Sa tim novcem otvorila je radnjicu kod jedne šabačke pijace.

Iako je ova hrana često predmet polemike među ljubiteljima mesa i namirnica životinjskog porekla, hrana koju Slavica proizvodi jesu pravi gurmanski proizvodi.

foto: RTS Printscreen

- Seckana salata odbija ljude da ovu hranu probaju, ali to nije samo salata. Mogu da se prave burgeri, pločice, hlebovi. Danas su na mom jelovniku gurmanske tortilje. Koru pravim od slatkog krompira batata i hidriranih oljuštenih badema. One su sušene na 45 stepeni iako deluju da su pečene. Punjene su nadevom od povrća, krem-sirom od badema. Tu su burgeri, kremovi, palačinke sa domaćom nutelom koju ja pravim, a koja je od organskih namirnica. Uz to idu i vitaminske salate i sok od "greni smit" jabuka sa đumbirom, koji je odličan za čišćenje jetre - objašnjava Slavica, koja sama smišlja recepte za jelovnike.

foto: Facebook Printscreen

Slavica navodi da je ovo pionirski posao, ali veruje da će to uskoro biti veoma poželjan i isplativ biznis jer je sve više onih koji uviđaju dobrobit ovakve hrane, bez prženja i termičke obrade.

foto: Facebook Printscreen

- Čak su i najveći naučnici prognozirali da će uskoro doći vreme kada će ovo biti hrana budućnosti. U prvoj godini ne može da se zaradi, ali ja sam u drugoj pored sebe uspela da zaposlim još jednog radnika, a verujem da će biti prostora da se od ovog posla lagodnije živi - kaže Slavica.

