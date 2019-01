SVE VIŠE MLADIH DO 30 GODINA IMA POSAO Đorđević: Smanjen broj nezaposlenosti za 20,6 odsto

U poslednjih godinu dana zabeleženo je smanjenje broja nezaposlenosti mladih starosti do 30 godina za 20,6 odsto, izjavio je danas ministar za rad Zoran Đorđević, i najavio da će uključivanje mladih u mere aktivne politike zapošljavanje u narednom periodu biti prioritet.

Đorđević je na završnoj konferenciji projekta "Nove mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji" rekao da prema podacima iz decembra 2018. godine udeo mladih u ukupnoj nezaposlenosti iznosi 19,9 odsto, dok je u 2017. taj broj bio 22,4 odsto.

Prema njegovim rečima, razlog tog smanjenja pre svega je što su mladi sada prioritet po akcionoj politici zapošljavanja i naveo podatak da je prošle godine u te mere bilo uključeno 52.438 mladih nezaposlenih, odnosno 33,9 odsto od ukupnog broja nezaposlenih lica.

Đorđević je rekao da je prema nacionalnom akcionom planu za ovu godinu predviđeno uvođenje dva pripravnička programa, i to, kaže, kako za one sa visokim tako i za one sa srednjim obrazovanjem.

Ministar je podsetio da je formiran i ekspertski tim koji će raditi na tome da se mladi podstaknu da se vrate u Srbiju, ali i da se utiče na to da naša država bude privlačna stranim državljanima koji bi došli da žive i rade u Srbiji.

U okviru današnje konferencije ambasador Kraljevine Danske i predstavnik Foruma za međunarodnu saradnju predstavili su rezultate dansko-srpske saradnje na polju zapošljavanja i zapošljivosti mladih.

Projekat "Nove mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji" imao je za cilj da unapredi socijalni dijalog i podstakne saradnju socijalnih partnera, a sve u cilju zajedničkog delovanja kako bi se našli predlozi za smanjenje stope nezaposlenosti mladih u Srbiji.

Projekat finansira CISU fond u okviru programa Ministarstva spoljnih poslova Danske.

