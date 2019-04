POTPISIVANJE 10 VAŽNIH SPORAZUMA U KINI: Vučić i Mali u Pekingu na forumu Pojas i put

Među njima su i četiri važna ugovora: za rekonstrkciju pruge Beograd - Niš - Preševo, završetak beogradske obilaznice, finansijski ugovor za autoput Preljina - Požega i ugovor za gradnju kineskog industrijskog parka u Borči, rekao je danas Tanjugu ministar finansija Siniša Mali.

Mali će potpisati u Kini Ugovor o kreditu za autoput E-763 Preljina-Požega, između Vlade Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija kao zajmoprimac i kineske Export-Import banke kao zajmodavca.

Ugovor će biti potpisan sa direktorom Upravnog odbora Eksim banke Hu Sjaolienom, a Mali kaže da će tako biti omogućen nastavak gradnje autoputa na Koridoru 11 i da onda ostaje samo da se ugovori još autoput od Požege do Boljara na granici sa Crnom Gorom.

Autoput Preljina - Požega biće dug 30,9 kilometra, a ugovorena vrednost radova je 450 miliona evra.

Mali je govoreći o projektu rekonstrukcije pruge od Niša do Preševa podsetio da se već radi na rekonstrukciji pruge od Beograda do mađarske granice i je cilj da imamo dobru prugu na tom pravcu, s obzirom da će to biti glavna tranzitna ruta za prevoz kineske robe od kule Pirej do evropskih zemalja.

U pitanju je Opšti ugovor za rekonstrukciju i modernizaciju deonica pruge na Koridoru 10, deonice Beograd-Niš-Preševo-državna granica sa Severnom Makedonijom, između Vlade Srbije, Infrastrukture železnice Srbije i kineske kompanije CRBC.

Mali je kazao da će biti potpisan i ugovor za završetak obilaznice oko Beograda, to jest sektor C obilaznice oko Beograda, od Bubanj Potoka do Pančeva.

Na osnovu sporazuma od prošle godine biće potpisan i ugovor sa kineskom kompanijom CRBC o izgradnji industrijskog parka u Borči, rekao je Mali i naglasio da će to biti najveći kineski industrijski park u Evropi.

Kaže da će se taj park u Borči prostirati na oko 320 hektara pored Pupinovog mosta i da će u njemu biti više od 1.000 kompanija, sa više od 10.000 zaposlenih.

Prema planu, projekat bi trebalo da bude realizovan u tri faze, a ukupna vrednost ove investicije iznosiće oko 257 miliona evra.

"To je velika razvojna šansa za našu zemlju", istakao je ministar finansija.

Mali je rekao da će na drugom forumu "Pojas i put", koji se održava od 25. do 27. aprila, učestvovati više od 40 šefova država i vlada, kao i da će delegaciju Srbije predvodi predsednik Srbije Vučić.

Podsetio je da je Vučić bio i na prvom samitu 2017. godine i dodao da će ovo biti prilika za šesti sastanak predsednika Srbije sa kineskim presednikom Si Djinpingom, kao i za 16 susret sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

"Svi važni državnici biće tamo, a velika je čast za nas što će Vučić zatvoriti taj samit, to jest biće jedan od tri govornika na kraju samita i imaće završnu reč. To je velika stvar za nas", naglasio je Mali.

Kako kaže, nikada nisu bili bolji odnosi između Srbije i Kine i odlikuje ih "čelično prijateljstvo i strateško partnerstvo u velikom broju oblasti".

Podsetio je da Železara u Smederevu nije radila dok nije došao kineski partner, koji je kasnije preuzeo i RTB Bor za 1,6 milijardi dolara, kao i da kineska kompanija u Zrenjaninu realizuje najveću grinfild investiciju u fabriku guma, vrednu oko milijardu dolara.

"Hoćemo da iskoristimo ovaj samit i da te kineske investicije podignemo na još visi nivo, jer će to doprineti rastu našeg BDP-a i još većoj zaposlenosti. Veliki broj investicija potvrđuju i dižu na viši nivo naše prijateljstvo sa Kinom", naglasio je Mali.

Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović potpisaće više sporazuma o saradnji Srbije i Kine.

Mihajlović će sa Ministarstvom trgovine Kine potpisati dokument o osnivanju Grupe za investicije. Reč je o novom telu kojim će predsedavati potpredsednica Mihajlović, u kome će biti predstavnici Srbije i Kine, a baviće se svim zajedničkim projektima dve zemlje u infrastrukturi i industriji.

Ona će potpisati sporazum koji se odnosi na nastavak izgradnje obilaznice oko Beograda, deonice od Bubanj potoka do Pančeva, sa konzorcijumom kineske kompanije "Pauer konstrakšen kompani of Čajna" i azerbejdžanskog Azvirta.

Sa istom kineskom kompanijom, ona će potpisati Memorandum o saradnji u vezi sa realizacijom projekta "Beogradski metro".

Takođe, biće potpisan i Protokol o saradnji na projektovanju i izvođenju radova na izgradnji brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma (Fruškogorski koridor) sa kompanijom CRBC.

Mihajlović će potpisati i Sporazum o privredno-tehničkoj saradnji između vlada Srbije i Kine.

Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović će potpisati dva važna dokumenta u vezi sa Industrijskim parkom u Borči, ugovor o razvoju između Srbije i CRBC i sporazum o osnivanju zajednicke kompanije čime se sticu uslovi za početak radova na izgradnji tog projekta.

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić će u Kini potpisati Plan bilateralne saradnje između Vlade Srbije i Narodne Kine u okviru inicijative "Pojas i put".

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić će potpisati Memorandum o razumevanju između Vlade Srbije i kompanije Huaveji za projekat "Pametni gradovi".

Svrha potpisivanja tog dokumenta jeste razvoj strategije pametnih gradova, kroz pozicioniranje kompanije Huaveji kao strateškog partnera za gradove i lokalne samouprave poput Beograda, Niša, Novog Sada i drugih.

