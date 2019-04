VUČIĆ: Najkasnije 15.maja otvaramo južni krak Koridora 10! Sad će da vide kako se ulazi u uređenu zemlju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će najkasnije do 10 ili 15. maja biti otvoren za saobraćaj južni krak Koridora 10 kroz Srbiju.

Vučić je rekao novinarima u Pekingu da će u tom periodu imati važne sastanke u Italiji, najverovatnije 8. maja, potom nas, kaže, očekuje velika vojna parada povodom Dana pobede, tako da očekuje da najkasnije do 15. maja otvorimo južni krak Koridora 10.

Predsednik Srbije kaže da će do oktobra da bude završena obnova autoputa od granice sa Hrvatskom do Sremske Mitrovice.

"Kada budu ulazili iz Hrvatske da uđu na pravu pistu i da ne bude kako su sad iz EU ulazili u siromašnu zemlju...Sada će videti da ulaze u jednu uređeniju zemlju", rekao je Vučić.

On je dodao da je zahvaljujući novim autoputevima i boljem životnom standardu povećan i broj vozila kroz Srbiju, sa 37 miliona na 62 miliona, i da očekuje da će taj broj biti i do 100 miliona.

Vučić je ukazao na kineske investicije poput naučno-tehnološkog parka, koji se gradi u Beogradu, a posle toga i u Smederevu, preuzimanje RTB Bor-a.

"Smejem se kad vidim da neki napadaju Galeniku koja nema veze sa Kinezima. Nama je Galenika napravila 250 miliona evra gubitaka, sad je to postala treća kompanija u Srbiji u farmaceutskoj industriji. Napredujemo, naplaćujemo poreze, ni dinara im ne dajemo više. Ništa im ne valja", primetio je Vučić.

Takođe je naveo da će RTB Bor raditi sve bolje i da će zbog toga i BDP biti veći.

"Linglong ulaže svoju milijardu evra u Zrenjaninu. Znate li kako će Zrenjanin da izgleda posle uložene milijarde? Ali za to vam je potrebno godinu, dve, tri", rekao je Vučić.

Naveo je i da je Kromberg Šubert u Kruševcu treba da zaposli 2.500 ljudi i da ih već tu radi 900.

"Nije lako preko noći zaposliti ljude, morate da ih obučite. Ljudi će to tek da vide tek za dve, tri godine, ali to su ogromne promene, to su ogromne stvari", istakao je Vučić.

Istakao je da se bori za našu zemlju i građane i da, na primer, kada priča o gasovodu to nije nešto imaginarno već gas za građane i nove investitore koji kada žele da prave fabriku u Srbiji uvek prvo pitaju da li mogu da koriste gas.

"Na primer, kompanija Teklas u Vladičinom Hanu je rekla - dajte nam gas", rekao je on i dodao trenutno nemamo gas južno od Leksovca, ali da ćemo uskoro imati, kao i istočno od Kruševca odnosno u celoj Srbiji.

Dodao je da će se praviti posebne gasne stanice i gasne elektrane.

"Kineska poslovica kaže: Da bi bio bogat, gradi puteve", istakao je Vučić i dodao da zato Srbija pravi autoputeve, pruge,zatim gasne i elektroputeve.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir