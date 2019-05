VOZAČ JE U SRBIJI SADA NAJTRAŽENIJE ZANIMANJE, ALI VEĆINA ŽELI U CARINIKE: Ko ume da vozi šleper ili autobus, sad je na konju

BEOGRAD - Sa prosečno više od 100 oglasa objavljenih oglasa poslodavaca mesečno, vozači spadaju u kategoriju najtaženijih zanimanja i relativno lako dolaze do posla.

To se posebno odnosi na vozače teretnih vozila ili autobusa, odnosno kandidate koji imaju vozačku dozvolu C i D kategorije, ali dosta posla ima i za one sa B kategorijom, odnosno za upravljanje putničkim i manjim teretnim automobilima, kao i kombijima i "teretnjacima"manje nosivosti.

Samo u prošloj godini, na sajtu je objavljeno je 1.263 oglasa za vozače, a na svaki pojedinačan oglas konkurisalo je u proseku nešto manje od 50 kandidata, navodi se u saopštenju Infostuda.

Pored samog povećanja broja poslova koji se nude, činjenici da su vozači sve traženiji u Srbiji doprinelo je i to što su oni deficitarni i u zemljama Evropske unije, pa je u poslednjih nekoliko godina mnogo vozača iz naše zemlje odlučilo da radi u inostranstvu. Sličan trend beleže i ostale oblasti koje si direktno ili indirektno "naslanjaju" na transport i logistiku, pa slična tražnja kao za vozačima postoji i za magacionerima.

Za 12 meseci, objavljeno je 1.182 oglasa, a na svaki od njih je u proseku konkurisalo 46 kandidata. Kada je u pitanju posao u magacinskom prostoru, najviše kandidata se javljalo za radno mesto šefa magacina, pa je na te radne pozicije, u proseku, konkurisalo blizu 60 kandidata po oglasu.

Uz magacionere, traženi su i viljuškaristi, a podaci ukazuju na to da je na ovoj poziciji najlakše doći do zaposlenja jer se na te oglase javljalo, u proseku, svega 14 kandidata.

U oblasti transporta, traženi su i kuriri, ali je i ponuda kandidata koji bi želeli da se bave ovim poslom na tržištu prilično velika, tako da nije baš toliko jednostavno doći do posla. Na 183 oglasa na sajtu prijavilo se čak 12.789 kandidata.

Saobraćajni tehničari i saobraćajni inženjeri takođe vrlo lako mogu računati na zaposlenje u Srbiji. Iako oglasa nije bilo mnogo u prethodnoj godini, tačnije 27, odnosno 26 repsektivno, malo je bilo i prijava, pa je na oglase za saobraćajnog tehničara u proseku bilo po 26 prijava, a za saobraćajnog inženjera 10-ak prijava više.

foto: AP/Ilustracija

Oblast logistike, sa blizu 100 prijava po jednom oglasu u proseku, takođe se nameće kao jedna od najinteresantnijih kandidatima. Najviše su želeli da rade na poziciji referenta logistike, pa je u proseku na ove oglase, kojih je na sajtu bilo 176, konkurisalo po 122 kandidata. Nešto manje, odnosno 96 kandidata u proseku, javljalo se na oglase za menadžera logistike, dok je za radnu poziciju dispečera stizalo po 87 prijava.

Zanimljivo je da je najveće interesovanje kandidata, iako je bilo objavljen samo jedan oglas, bilo za radnu poziciju carinika. Na taj oglas prijavilo se čak 146 kandidata, navodi se u saopštenju Infostuda.

(Kurir.rs/Tanjug)

