KONAČNO SMO DOČEKALI: Internet u roamingu jeftiniji za 90% od sutra

Rešenjem RATEL-a operatorima se od sutra, na osnovu regionalnog sporazuma, određuje obaveza snižavanja cena rominga u mrežama Zapadnog Balkana, a najviše će biti umanjena cena korišćenja interneta i to za oko 90 odsto.

Cene rominga, rečeno je u RATEL-u, biće snižene za sve naše korisnike od sutra do 31. decembra (prva faza) i to: Za minut razgovora za odlazne pozive sa (prosečnih) oko 28 dinara cena će biti snižena na oko 11 dinara, što je za više od 60 odsto.

Cena SMS poruka će biti smanjena sa oko devet na oko četiri dinara ili za više od 50 odsto, dok će prenos podataka po megabajtu biti umanjen sa oko 30 na oko četiri dinara (90 odsto).

foto: Profimedia

U Rešenju RATEL-a operatorima se odreduje obaveza snižavanja cena rominga u mrežama Zapadnog Balkana i u njemu se navodi da za pozive u romingu neće biti naplaćivana uspostava veze.

Takođe, za primljene poruke i poruke govorne pošte u SMSromingu neće se obračunavati dodatne naknade.

Naplata odlaznih poziva vršiće se po sekundi, s tim što operatori mogu primeniti inicijalni minimalni obračunski period koji ne može biti duži od 30 sekundi.

Naknada za prenos podataka u romingu vršiće se po kilobajtu, uz izuzetak poruka (MMS) koje se mogu naplaćivati po jedinici.

U RATEL-u podsećaju da je počev od 1. jula ove pa do 30. juna 2021. godine predviđeno postepeno snižavanje cena rominga u nekoliko faza i to: Od 1. jula 2019. godine, zatim od 1. januara 2020. godine, pa od 1. jula 2020. godine, da bi od 1. jula 2021. došlo do potpunog ukidanja naknada za roming u regionu Zapadnog Balkana odnosno korisnici će plaćati usluge rominga pod istim uslovima koji se primenjuju u domaćem saobraćaju.

foto: Profimedia

Od 1. januara 2020. godine se menja način obračuna troškova rominga tako da će svi korisnici plaćati roming po principu koji podrazumeva zbir domaće cene (koju trenutno plaćaju u domaćem saobraćaju ) plus roming naknadu.

To će dovesti do dodatnog snižavanja troškova rominga za većinu korisnika.

Od 1. jula 2020. uslediće dodatno snižavanje roming cena za dolazne pozive i prenos podataka za sve korisnike.

Regionalni sporazum o romingu potpisali su u aprilu, na drugom Digitalnom samitu ZB u Beogradu, predstavnici zapadnobalkanske šestorke (WB6-Srbija, Crna Gora, BiH, Makedonija, Albanija i Kosovo*).

Sporazum je potpisan pod pokroviteljstvom EU, a ispred Srbije je potpis na taj dokument stavio ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Profimedia)

