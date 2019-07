VUČIĆ: Do kraja godine prosečna plata u Srbiji 500 EVRA! Pančevo dobija još jednu fabriku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je prošečna plata u maju u Srbiji bila 470 evra, a da će do kraja godine biti 500 ili 510 evra. Najvio je i otvaranje još jedne fabrike u Pančevu.

Vučih je rekao da to nije velika prosečna plata, ali da je mnogo veća od 329 evra, kolika je bila pre samo nekoliko godina.

- I ova prosečna plata biće mnogo viša pre kraja godine. Očekujem da bude 500 evra, možda i 510 evra, sa povećanjem minimalne zarade i zarade u javnom sektoru, posebno za medicinski sektor, ali i prosvetu, rekao je Vučić.

On kaže da će to povećanje, kao i svako do sada, biti zasnovano na čvrstim temeljima, da neće biti uvećavan javni dug u odnosu na BDP. Rekao je i da Srbija ide u novi investicioni ciklus do deset milijardi evra, koji će doneti još veći rast i plate.

- To smo uradili zahvaljujući teškim reformama iz 2014. godine i disciplinovanom ponašanju, rekao je Vučić.

On kaže da kada putuje po Srbiji vidi siromašan narod, ali da se taj narod sve više zapošljava, posebno u pet okruga na jugu Srbije, ali i u drugim delovima zemlje.

- Ti ljudi ne žive lako, ali dobro vide kuda Srbija ide, ne bune se, nego se bune najbogatiji koji su izgubili privilegije, rekao je Vučić i dodao da u strankama Đilasa i Jeremića nema siromašnih.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas novu investiciju u Pančevu, što je, kaže, fantastično iznenađenje za žitelje tog grada.

- Pored ZF-a biće još jedna velika, fantastična fabrika. Uskoro ćemo potpisati ugovor, a verujem da će pre marta sledeće godine krenuti radovi, rekao je Vučić.

On je istakao da Pančevo ima svetlu budućnost, i da će, od grada sa mukama i problemima, postati jedan od najbogatijih gradova.

Dodao je da je novom investitoru, ne otkrivajući o kome je reč, ZF bio toliko privlačan je želeo da dođe blizu te velike nemačke kompanije.

