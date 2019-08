VUČIĆ O POMOĆI VINARIMA I VINOGRADARIMA: Velika tržišta zahtevaju ozbiljnu promociju kako bi naša vina došla do izražaja (FOTO)

"Mere iz Nacionalnog investicionog plana napravićemo zajedno sa strukom, samim vinarima i vinogradarima, kako bi pomoć bila usmereni na aktivnosti koje su njima potrebne. Velika tržišta, kao evropsko, kinesko i rusko, na kojima je plasirano mnogo proizvoda, zahtevaju ozbiljnu promociju kako bi naša vina došla do izražaja. Imamo vredne ljude koji su svoj trud i rad investirali u proizvodnju vina vrhunskog kvaliteta. Država će pomoći da proizvodnju pojačaju i plasiraju. U Nacionalnom investicionom planu predvidjena su sredstva za razvoj vinarstva i vinogradarstva. Sredstva će biti izdvojena i za razvoj infrastrukture, puteva i objekata koji su u funkciji ove dve delatnosti. Razmatraćemo i mogućnosti administrativnih rasterećenja, transparentnijih uslova prodaje na tržištu i drugih olakšica kako bi pomogli brži razvoj vinske industrije" . - Predsednik Vučić obišao je gazdinstvo Cilić kod Jagodine.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Aug 15, 2019 at 3:22am PDT